Anghel Damian, Dragoș Bucur și Tudor Chirilă au în comun o istorie profesională care se întinde pe mai bine de un deceniu.

„De Tudor Chirilă mă leagă o veche prietenie. Am debutat în teatru cu el, la Teatrul de Comedie, suntem colegi de peste 15 ani, am jucat într-un spectacol regizat de mama lui Tudor, de doamna Demian, care este un om extraordinar. Am început să-l înțeleg mult mai bine pe Tudor odată ce i-am văzut rădăcinile sau sursa, așa că a fost o comunicare lină între noi”, a spus Anghel Damian pentru revista VIVA!

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Un lucru mai puțin știut este acela că Dragoș Bucur l-a ajutat mult pe Anghel Damian, la început de carieră. Gestul a rămas important pentru regizor, care își amintește și astăzi de sprijinul primit într-o etapă în care avea nevoie de oameni care să creadă în visul lui. Astăzi, Anghel Damian este unul dintre cei mai apreciați regizori din România.

„Și de Dragoș Bucur mă leagă o relație de prietenie, dar și o relație profesională specială. La începuturile mele, Dragoș, pe lângă faptul că era un actor ultracunoscut, avea și o agenție, și m-a luat sub aripa lui. Am fost reprezentat de Dragoș Bucur în primii mei pași în actorie și asta pentru mine mereu a contat enorm”, a declarat Anghel Damian, pentru sursa citată.