Estimarea privind funcționarea Unității 2 a fost revizuită

Diana Buzoianu a declarat, luni seară, că estimarea făcută duminică, potrivit căreia Centrala de la Cernavodă ar mai putea funcționa aproximativ nouă zile în urma lucrărilor pentru creșterea debitului Dunării, nu mai este valabilă.

Ministrul interimar al mediului a explicat că situația s-a modificat din cauza unor noi obstacole apărute pe traseul apei. Din zona în care au fost efectuate lucrările și până la centrala de la Cernavodă sunt aproximativ 60 de kilometri pe care apa trebuie să îi parcurgă.

„Da, estimarea este revizuită, pentru că, în fața unor fenomene extreme, putem să dăm soluții, dar când vorbim de 60 km de apă de parcurs, evident că pot să apară inclusiv obstacole noi, pentru că asta este ceea ce s-a întâmplat în cazul Dunării zilele acestea”, a declarat ministrul Diana Buzoianu, la Euronews.

Nivelul apei a crescut inițial cu 8 centimetri

Potrivit ministrului, lucrările realizate prin scufundarea celor patru barje și detonarea Stâncii Pârjoaia au permis creșterea nivelului apei cu 8 centimetri în prima zi.

Ulterior însă, transportul de aluviuni și formarea unor curenți au dus la apariția unui obstacol care a modificat direcția debitului.

„Doar că apa respectivă, cărând aluviuni, creând anumiți curenți pe care noi nu mai puteam să îi gestionăm sau să îi analizăm (…) s-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată și astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Astfel, astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri”, a precizat Buzoianu.

Lucrările de dragare continuă

Ministrul interimar al mediului a anunțat că lucrările de dragare continuă în aceste momente.

Aceste intervenții ar urma să contribuie și la reducerea timpului necesar pentru repornirea Unității 2, în cazul unei opriri, după revenirea ploilor și creșterea debitului Dunării.

„Sigur, în aceste momente au loc lucrări de dragare, care, oricum, și în momentul în care vor reveni ploile și va reveni debitul vor ajuta ca în cazul în care, să spunem, am avea o oprire a Unității 2, totuși se poate să revină, să repornească această unitate într-un termen mult mai rapid”, a declarat Diana Buzoianu.

Întrebată cât timp mai poate funcționa Unitatea 2 de la Cernavodă, ministrul a precizat că acest lucru depinde inclusiv de lucrările de dragare care sunt efectuate în prezent.

„Depinde foarte mult și de lucrările care se fac de dragare (…) Deci este aproape imposibil de gestionat. Noi am făcut tot posibilul, dacă vă amintiți săptămâna trecută comunicatul era că este posibil ca de joia trecută să fie oprită Unitatea 2. Am reușit să câștigăm atâtea zile prin lucrările care au fost făcute. Fiecare zi câștigată este o zi în plus, dar, repet, (…) suntem într-un scenariu mai pesimist decât acum două zile”, a mai spus ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.

Apele Române: nivelul Dunării la Cernavodă scade mai pronunțat

Administrația Națională Apele Române a anunțat, luni seară, că nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimările făcute până în prezent.

Potrivit instituției, marți vor continua lucrările de dragaj realizate de AFDJ în zona din aval a brațului Bala, în zona pragurilor care influențează scurgerea apelor.

„Mâine se vor continua acțiunile de dragaj ale AFDJ în zona din aval a brațului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influență în scurgerea apelor. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimările de până în prezent”, a transmis Administrația Națională „Apele Române”.

Nivelul minim al apei în zona Cernavodă care poate asigura funcționarea Centralei Nucleare este de -230 de centimetri.

Guvernul a alocat 5,1 milioane de lei pentru lucrările de dragaj

Guvernul a decis, luni, alocarea unor fonduri din Fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe Dunăre. Proiectul are ca scop asigurarea debitului de apă necesar funcționării în siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei hidrologice severe. „Pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche”, a transmis Guvernul.

Banii vor fi utilizați exclusiv pentru lucrări de dragaj, respectiv pentru adâncirea albiei fluviului, în două zone considerate critice. La punctul critic Cochirleni, situat între kilometrii fluviali 309 și 304, au fost alocate 2,55 de milioane de lei pentru extragerea a aproximativ 50.000 de metri cubi de material. Alte 2,55 de milioane de lei sunt destinate punctului critic Caragheorghe-Turcescu, între kilometrii fluviali 345 și 342, pentru dragarea unei cantități similare de aproximativ 50.000 de metri cubi.

Guvernul a precizat că suma reprezintă o completare a finanțării de 7 milioane de lei aprobate în ședința din 31 iulie 2026 pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice.

Debitul Dunării la intrarea în țară rămâne la 1.400 de metri cubi pe secundă

Anterior, specialiștii Administrației Naționale „Apele Române” anunțaseră că debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, urma să se mențină staționar, la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, până la 17 august.

Potrivit estimărilor transmise de ANAR, există posibilitatea unor creșteri mai importante ale debitelor Dunării la intrarea în țară după perioada 24-26 august. Aceste creșteri ar putea determina ieșirea din actuala zonă critică, caracterizată de debite minime istorice.

Administrația Națională Apele Române mai arată că impactul schimbărilor climatice asupra regimului hidrologic al Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va consta în principal în reducerea debitelor medii anuale și în creșterea frecvenței și duratei perioadelor în care debitele sunt mai mici de 2.500-2.000 de metri cubi pe secundă.

Amintim că Guvernul României a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august 2026 din cauza scăderii extreme a debitului Dunării.