Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Imagine generată cu AI

Cum va fi vremea în săptămâna 11-16 august 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi centrale, dar şi mai coborâte în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 17-23 august 2026

Cu excepţia regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, mai ales în vestul şi centrul teritoriului.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în zonele montane şi local în vestul şi centrul ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 24-30 august 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cum va fi vremea în săptămâna 31 august – 7 septembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării.

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