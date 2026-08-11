Ture de noapte pentru refacerea marcajelor rutiere

Marcajele rutiere din București trebuie refăcute periodic, după ce, în anumite zone, acestea se șterg într-un timp relativ scurt. Lipsa lor poate îngreuna orientarea șoferilor, în special pe timpul nopții.

O situație problematică este cea a trecerilor pentru pietoni, care, atunci când marcajele devin greu vizibile, pot fi mai dificil de identificat de către participanții la trafic.

Primăria Capitalei a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că echipele Municipalității lucrează pe timpul nopții pentru refacerea marcajelor rutiere.

Intervențiile vizează trecerile de pietoni, dar și marcajele longitudinale.

Străzile din București unde se refac marcajele

Potrivit Primăriei București, lucrările se desfășoară pe mai multe străzi și bulevarde din Capitală.

Lista arterelor pe care se intervine este următoarea:

Splaiul Independenței

Strada Petre Ispirescu

Strada Popa Tatu

Strada Virgil Madgearu

Strada Nicolae Caramfil

Strada Proletarului

Bulevardul Laminorului

Strada Teiul Doamnei

Strada Sfântul Ștefan

Strada Dimitrie Racoviță

Strada Plantelor

Strada Dr. Burghelea

Strada Baicului.

Pe aceste artere sunt refăcute marcajele rutiere, inclusiv cele aferente trecerilor de pietoni.

Ce riscuri apar atunci când marcajele rutiere lipsesc

Lipsa marcajelor poate crea probleme în trafic, în special în zonele în care benzile de circulație nu mai sunt vizibile. Șoferii pot avea dificultăți în identificarea corectă a benzii pe care trebuie să circule, ceea ce poate favoriza coliziuni frontale sau laterale.

În intersecții, absența liniilor de oprire și a săgeților de direcționare poate duce la situații în care conducătorii auto nu acordă prioritate sau la blocaje în trafic, potrivit b365.ro.

Și pietonii sunt mai vulnerabili atunci când trecerile pentru pietoni nu mai sunt vizibile corespunzător. O trecere greu de observat poate crește riscul producerii unor accidente în momentul traversării.

Problemele sunt accentuate pe timpul nopții sau în condiții de ploaie, atunci când vizibilitatea este redusă. În lipsa unor marcaje vizibile și a vopselei reflectorizante, orientarea pe carosabil devine mai dificilă.

De asemenea, în zonele în care sunt efectuate lucrări, lipsa unor marcaje clare poate îngreuna respectarea schimbărilor temporare de direcție și poate crea confuzie în rândul șoferilor.