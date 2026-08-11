Trei angajați SBB l-au văzut cu o carte deschisă în cabină

Incidentul s-a petrecut în seara de 15 mai 2025. Mecanicul a intrat cu trenul într-o gară având lumina aprinsă în cabina locomotivei, lucru care a atras atenția unor angajați care se aflau pe peron. Cei trei au spus că lumina din cabina mecanicului poate afecta vizibilitatea pe timp de noapte și că bărbatul ținea o carte în mână și continua să citească după ce trenul a oprit în gară. Situația nu s-a încheiat însă odată cu plecarea trenului. Martorii au declarat că mecanicul avea în continuare cartea în față când garnitura a pornit din nou.

Cei trei angajați SBB l-au fotografiat și au raportat apoi incidentul conducerii companiei. Mecanicul a fost scos din serviciu, iar pe 16 iunie 2025, la aproximativ o lună după incident, SBB i-a desfăcut contractul de muncă cu efect imediat, invocând existența unui motiv grav.

Mecanicul a spus că făcea un „exercițiu de memorare”

Bărbatul nu a acceptat acuzațiile și a atacat concedierea în instanță. El a susținut că nu citea cartea în timp ce conducea trenul și că obișnuia să citească doar în perioadele în care aștepta în gări, spunând că volumul îi servea drept suport pentru o notiță scrisă de mână pe care o folosea într-un exercițiu de memorare.

El a recunoscut însă că circula noaptea cu lumina aprinsă în cabină, dar a explicat că făcea acest lucru pentru a-și păstra atenția în timpul serviciului.

Judecătorii nu au crezut explicația mecanicului

Tribunalul Administrativ Federal din St. Gallen a analizat inclusiv fotografiile realizate de cei trei martori și a respins versiunea prezentată de mecanic, spunând că o carte închisă ar fi fost mai potrivită pentru un suport. Instanța a ajuns astfel la concluzia că mecanicul citea nu numai atunci când trenul era oprit în gară, ci și în timpul deplasării.

Judecătorii au considerat comportamentul mecanicului o abatere gravă deoarece activitățile îi puteau distrage atenția de la conducerea trenului și care puteau pune în pericol siguranța pasagerilor. Astfel, contestația mecanicului a fost respinsă pe 22 iulie 2026 și făcută publică luni, 10 august, iar tribunalul a stabilit că SBB avea motive să îl concedieze cu efect imediat.