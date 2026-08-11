În primăvara acestui an, despre Jo s-a spus că s-ar iubi cu Lazy Ed, cel alături de care a cucerit topurile muzicale cu piesa „Mor după tine”, care a ajuns pe primele locuri la radio și care pe YouTube are peste 22 de milioane de vizualizări în patru luni.

Niciunul dintre cei doi artiști nu a confirmat relația, chiar dacă pe internet au apărut diferite imagini care îi prezentau în ipostaze tandre.

„Tzuca mea, iubirea mea, dragostea mea”, scria Jo pe TikTok, în urmă cu doar câteva luni la un clip în care ea era alături de Lazy Ed. Iar artistul îi răspundea imediat: „Mi-e dor de tine rău”!

Zilele trecute, Ioana Anuța a fost prezentă la Untold, iar o fotografie pe care a postat-o pe Instagram, la story, le-a atras atenția tuturor. Jo apare îmbrățișată cu Adrian Marius, un tânăr plin de tatuaje care se ocupă cu îngrijirea bărbaților, după cum scrie pe contul său de pe celebra rețea de socializare. Mai exact, el pare că ar deține un barbershop care urmează să fie deschis în curând.

Jo (Ioana Anuța)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 55

„Aș vrea să scriu, dar nu știu cum să încep. Vă povestesc doar puțin, așa, prin ce am trecut de ieri, de când m-am trezit, până acum. M-am trezit cu anxietate, evident. Am vomitat de trei ori de emoții și m-am stresat de numa’ numa’… Ai mei, săracii, nu știu cum mai fac față. Ei încearcă să mă motiveze și să-mi ia din emoții, dar sunt ale mele, le duc, n-am încotro. Am ajuns la probe și a fost și mai rău. Era foarte rău cu sunetul. Cântând pe scena aia de sus, era delay mare, căștile abia făceau față, nu auzeam mai nimic. M-am panicat, normal! Am coborât de pe scenă la probe și toată lumea din organizarea Untold era mega încântată de prestația mea la probe. Am prins încredere!

Pe seară, evident că am ajuns iar în întârziere cu pregătirile și iar era haos tot. Iar eu nu eram gata la timp. M-am dus să cânt… Nu vă mai zic ce era în sufletul meu. Cântase Flo Rida, care vă zic sincer, habar nu aveam cine e, credeam că e ceva DJ… Stadionul plin! Am urcat… am început… Nu am auzit nimic în căști. Nici nu mai contează. Mi-am zis în cap: «Bucură-te»!

M-am bucurat ca un copil mic care și-a dorit momentul ăla toată viața. M-am simțit bine! N-am auzit oamenii, n-am auzit nici ce cânt, n-am văzut nimic, beznă… Dar m-am bucurat cu toată inima! M-am dat jos de pe scenă și am pupat pământul, la propriu. Îmi sunt martori colegii de pe scenă. Am zis: «Doamne, ce tocmai s-a întâmplat? Ce am făcut bun să merit asta?». Două ore după, am plâns de fericire și recunoștință. Nu știu de ce eu… Nu știu de ce eu, când sunt atâția oameni talentați pe lumea asta. Dar am înțeles că pentru asta muncesc, pentru asta mă trezesc în fiecare zi.

Am primit energie pentru încă trei vieți. Ireal! Nu știu cum să mulțumesc pentru ce mi se întâmplă și nu știu de ce eu. Dar mulțumesc! Încă nu îmi revin. Mi-am luat-o puțin în cap și visez numai la stadioane pline acum… Am inima plină. Plină de bucurie și de recunoștință și-l iubesc atât de mult pe Dumnezeu că are grijă de mine și că a știut mereu ce să facă cu mine. Eu nici n-am îndrăznit să visez la tot ce trăiesc acum. Oare ce urmează, oare mi-a mai pregătit? Acum 10 ani eram la Untold să mă distrez, un copil cu un bagaj plin de visuri. Am început să-mi îndeplinesc din ele. Ireal! Mulțumesc”, a scris Jo pe Instagram, la story, după ce a cântat la Untold.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
Elle.ro
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
gsp
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.RO
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
GSP.RO
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
Parteneri
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Avantaje.ro
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului
Adevarul.ro
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului
David Popovici, exclusiv FANATIK după calificările la 100 de metri! Marele secret pentru CE de la Paris: „Sigur mi-a prins bine”. Ce spune despre recordul mondial: „Fără nicio aroganță…”
Fanatik.ro
David Popovici, exclusiv FANATIK după calificările la 100 de metri! Marele secret pentru CE de la Paris: „Sigur mi-a prins bine”. Ce spune despre recordul mondial: „Fără nicio aroganță…”
Atac masiv la Kiev și Zaporojie, soldat cu 5 morți
Financiarul.ro
Atac masiv la Kiev și Zaporojie, soldat cu 5 morți
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Şi-a încuiat soţul în dormitor şi a dat foc la apartament. Bărbatul, mort după ce explozia l-a aruncat pe geam
ObservatorNews.ro
Şi-a încuiat soţul în dormitor şi a dat foc la apartament. Bărbatul, mort după ce explozia l-a aruncat pe geam
Parteneri
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
GSP.ro
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
GSP.ro
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
Parteneri
Cerealele Ucrainei, pe traseu nou spre România! Trenurile, sosire la Constanța prin Moldova
Mediafax.ro
Cerealele Ucrainei, pe traseu nou spre România! Trenurile, sosire la Constanța prin Moldova
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Redactia.ro
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Incident rutier grav în această dimineață, pe DN 1! O persoană a fost vătămată, iar traficul a fost redirecționat
KanalD.ro
Incident rutier grav în această dimineață, pe DN 1! O persoană a fost vătămată, iar traficul a fost redirecționat

Politic

Parteneri
„Poza asta spune totul despre ultimii 10 ani la FCSB”. Andrei Vochin a pus degetul pe rană: „Baciu a fost recrutat pentru că este cuminte”
Fanatik.ro
„Poza asta spune totul despre ultimii 10 ani la FCSB”. Andrei Vochin a pus degetul pe rană: „Baciu a fost recrutat pentru că este cuminte”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online