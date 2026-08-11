În primăvara acestui an, despre Jo s-a spus că s-ar iubi cu Lazy Ed, cel alături de care a cucerit topurile muzicale cu piesa „Mor după tine”, care a ajuns pe primele locuri la radio și care pe YouTube are peste 22 de milioane de vizualizări în patru luni.

Niciunul dintre cei doi artiști nu a confirmat relația, chiar dacă pe internet au apărut diferite imagini care îi prezentau în ipostaze tandre.

„Tzuca mea, iubirea mea, dragostea mea”, scria Jo pe TikTok, în urmă cu doar câteva luni la un clip în care ea era alături de Lazy Ed. Iar artistul îi răspundea imediat: „Mi-e dor de tine rău”!

Zilele trecute, Ioana Anuța a fost prezentă la Untold, iar o fotografie pe care a postat-o pe Instagram, la story, le-a atras atenția tuturor. Jo apare îmbrățișată cu Adrian Marius, un tânăr plin de tatuaje care se ocupă cu îngrijirea bărbaților, după cum scrie pe contul său de pe celebra rețea de socializare. Mai exact, el pare că ar deține un barbershop care urmează să fie deschis în curând.

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„Aș vrea să scriu, dar nu știu cum să încep. Vă povestesc doar puțin, așa, prin ce am trecut de ieri, de când m-am trezit, până acum. M-am trezit cu anxietate, evident. Am vomitat de trei ori de emoții și m-am stresat de numa’ numa’… Ai mei, săracii, nu știu cum mai fac față. Ei încearcă să mă motiveze și să-mi ia din emoții, dar sunt ale mele, le duc, n-am încotro. Am ajuns la probe și a fost și mai rău. Era foarte rău cu sunetul. Cântând pe scena aia de sus, era delay mare, căștile abia făceau față, nu auzeam mai nimic. M-am panicat, normal! Am coborât de pe scenă la probe și toată lumea din organizarea Untold era mega încântată de prestația mea la probe. Am prins încredere!

Pe seară, evident că am ajuns iar în întârziere cu pregătirile și iar era haos tot. Iar eu nu eram gata la timp. M-am dus să cânt… Nu vă mai zic ce era în sufletul meu. Cântase Flo Rida, care vă zic sincer, habar nu aveam cine e, credeam că e ceva DJ… Stadionul plin! Am urcat… am început… Nu am auzit nimic în căști. Nici nu mai contează. Mi-am zis în cap: «Bucură-te»!

M-am bucurat ca un copil mic care și-a dorit momentul ăla toată viața. M-am simțit bine! N-am auzit oamenii, n-am auzit nici ce cânt, n-am văzut nimic, beznă… Dar m-am bucurat cu toată inima! M-am dat jos de pe scenă și am pupat pământul, la propriu. Îmi sunt martori colegii de pe scenă. Am zis: «Doamne, ce tocmai s-a întâmplat? Ce am făcut bun să merit asta?». Două ore după, am plâns de fericire și recunoștință. Nu știu de ce eu… Nu știu de ce eu, când sunt atâția oameni talentați pe lumea asta. Dar am înțeles că pentru asta muncesc, pentru asta mă trezesc în fiecare zi.

Am primit energie pentru încă trei vieți. Ireal! Nu știu cum să mulțumesc pentru ce mi se întâmplă și nu știu de ce eu. Dar mulțumesc! Încă nu îmi revin. Mi-am luat-o puțin în cap și visez numai la stadioane pline acum… Am inima plină. Plină de bucurie și de recunoștință și-l iubesc atât de mult pe Dumnezeu că are grijă de mine și că a știut mereu ce să facă cu mine. Eu nici n-am îndrăznit să visez la tot ce trăiesc acum. Oare ce urmează, oare mi-a mai pregătit? Acum 10 ani eram la Untold să mă distrez, un copil cu un bagaj plin de visuri. Am început să-mi îndeplinesc din ele. Ireal! Mulțumesc”, a scris Jo pe Instagram, la story, după ce a cântat la Untold.