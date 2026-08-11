Deși România traversează o criză politică, șeful statului a subliniat în repetate rânduri importanța unui acord politic pentru proiectele mari din PNRR.

„Ultima șansă pentru Legea salarizării unitare”, a avertizat și ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru, luni, subliniind că adoptarea legii ar permite deblocarea unor fonduri europene de 770 de milioane de euro.

„Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august”, a mai declarat Pîslaru.

Ministrul a explicat că proiectul prevede majorări salariale pentru peste două treimi dintre angajații din sectorul public, fără să ducă la scăderea veniturilor.

„Este un proiect prin care pentru peste două treimi din angajați ar exista creșteri salariale și cu un instrument legal ferm care asigură o regulă clară – niciun venit salarial nu ar urma să scadă, prin alocarea unor sume compensatorii”, a declarat Pîslaru. Totuși, sindicatele contestă aceste afirmații, ridicând îndoieli asupra impactului real al reformei.

Pîslaru, recent numit vicepreședinte PNL, a criticat opoziția față de proiect, pe care o atribuie unor campanii politice și dezinformării.

„Adoptarea proiectului ar presupune predictibilitate salarială, ceea ce ar scoate de pe masă promisiunile uzuale de creșteri de salarii în anul electoral 2028. Dispare arbitrarul și scenariul cu dacă susții partidul x, atunci «se dă» mai mult. Totul înlocuit cu realism și creșteri atât cât ne permitem cu toții astăzi”, a mai spus acesta.

În ciuda faptului că proiectul legii salarizării unitare este pregătit pentru a fi depus în Parlament, premierul demis Ilie Bolojan a explicat că procesul a fost amânat din cauza lipsei unui acord politic.

„S-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuții care nu s-au finalizat și pe fondul unor discursuri iresponsabile din spațiul public”, a declarat Bolojan.

Președintele Nicușor Dan încearcă să obțină un consens în cadrul întâlnirii de marți, pentru ca legea să poată fi adoptată cât mai curând. Această reformă legislativă este crucială pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin PNRR și pentru deblocarea fondurilor europene destinate investițiilor strategice.