„Echipa a oprit imediat și a preluat mica bufniță, transportând-o de urgență la un medic veterinar”, au precizat salvatorii montani. În urma unei evaluări inițiale, s-a constatat că pasărea are o aripă fracturată și există suspiciunea că ar fi fost atacată de un alt animal.
După acordarea primului ajutor, puiul de huhurez a fost transportat luni la o asociație specializată din București, unde va beneficia de îngrijiri medicale suplimentare și de investigații amănunțite. Potrivit Salvamont Brașov, „Din primele informații, este vorba despre o specie rară, cu statut de conservare important”.
Specialiștii urmează să decidă dacă pasărea poate fi tratată în România sau dacă va necesita transferul într-un centru din străinătate.
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