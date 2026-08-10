„Echipa a oprit imediat și a preluat mica bufniță, transportând-o de urgență la un medic veterinar”, au precizat salvatorii montani. În urma unei evaluări inițiale, s-a constatat că pasărea are o aripă fracturată și există suspiciunea că ar fi fost atacată de un alt animal.

După acordarea primului ajutor, puiul de huhurez a fost transportat luni la o asociație specializată din București, unde va beneficia de îngrijiri medicale suplimentare și de investigații amănunțite. Potrivit Salvamont Brașov, „Din primele informații, este vorba despre o specie rară, cu statut de conservare important”.

Specialiștii urmează să decidă dacă pasărea poate fi tratată în România sau dacă va necesita transferul într-un centru din străinătate.