Cu o lungime principală de 55 km, proiectul ambițios care traversează Munții Alpi este menit să revoluționeze transportul european de marfă și pasageri, reducând congestionarea și poluarea în regiunea pasului Brenner.

O soluție pentru cea mai aglomerată rută nord-sud

Pasul Brenner, ce leagă Innsbruck, Austria, de Italia, este una dintre cele mai tranzitate rute din Europa, conectând nordul continentului cu sudul.

În prezent, aproximativ 40% din transporturile de mărfuri între regiunile nordice și sudice trec pe aici. Cu toate acestea, infrastructura existentă, formată din autostrada A13 și calea ferată construită acum 150 de ani, nu mai poate face față traficului intens.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Conform datelor, peste 3.600 de camioane tranzitează zilnic regiunea, în ciuda alternativelor feroviare restrânse de vechimea infrastructurii și de viteza redusă a trenurilor.

Calitatea aerului în zonă a devenit o problemă majoră din cauza emisiilor de noxe, amplificate de relieful ce îngreunează dispersia gazelor.

Măsurătorile zilnice au dus la impunerea unor limite temporare de viteză, semnalizate cu indicatorul „IG-L”, însă aceste măsuri au creat frecvent ambuteiaje.

O construcție de anvergură europeană

Proiectat să fie un coridor feroviar rapid între Scandinavia și sudul Europei, Tunelul Brenner de Jos este inspirat de tunelul Gotthard din Elveția, care are 57 km lungime.

Proiectul a fost inițiat în 1994, iar acordul dintre Austria și Italia a fost semnat abia în 2003, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Costul total este estimat la 10 miliarde de euro, iar lucrările au început în 2007.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Tunelul principal va conecta Innsbruck, Austria, cu Fortezza, Italia, și va avea două galerii paralele, fiecare cu un diametru de 8,1 metri, separate de 70 de metri și interconectate prin tuneluri de evacuare la fiecare 333 de metri.

Între cele două galerii se află un tunel suplimentar, aflat la 12 metri mai jos, utilizat pentru drenaj, mentenanță și situații de urgență. Lungimea totală, incluzând un segment deja existent care ocolește Innsbruck, va fi de 64 km.

Provocări inginerești și momente istorice

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Forajul tunelului a fost un test al celor mai avansate tehnologii de inginerie. În Italia, s-au folosit două utilaje tuneliere (TBM) denumite „Virginia” și „Flavia”, în timp ce în Austria, dinamitarea controlată a fost soluția pentru secțiunile cu roci dure.

Cu toate acestea, precizia întâlnirii dintre tunelurile forate din cele două direcții a fost remarcabilă, cu o deviere de doar câțiva centimetri.

Străpungerea ambelor galerii paralele a fost sincronizată să aibă loc simultan, la 28 iulie 2026, ora 10.35. În mod tradițional, muncitorii din ambele părți și-au strâns apoi mâinile într-un moment istoric de celebrare a unui efort comun.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Tunelul explorator adiacent a fost conectat anterior, în septembrie 2025, marcând astfel o altă etapă esențială a proiectului.

Următorii pași pentru finalizarea tunelului de 10 miliarde de euro

Cu toate că străpungerea tunelului principal reprezintă o realizare majoră, mai sunt necesare lucrări complexe până la finalizarea proiectului.

În Austria, trebuie montate plăcile de beton, instalate sistemele de iluminat și amenajate galeriile de urgență.

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Foto: Facebook/Galleria di Base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE

În Italia, utilajele TBM urmează să fie dezasamblate, iar șinele feroviare instalate. Termenul estimat pentru finalizarea completă a proiectului este între 2031 și 2032, urmat de o perioadă de testare.

Între timp, lucrările la ramificațiile suplimentare, cum ar fi tunelul Gardena spre Verona, au început în mai 2026, iar în Germania, planificarea liniei München – Rosenheim – Kiefersfelden este încă în faza documentației.

Accesul rapid al Germaniei la această infrastructură, esențial pentru competitivitatea economică europeană, nu va fi însă finalizat până în 2032.

Tunelul Brenner de Jos reprezintă un pas important spre un transport mai eficient și mai ecologic, dar rămân numeroase provocări de depășit înainte ca acest proiect ambițios să își atingă potențialul complet.