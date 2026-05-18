Andreea Esca, Amalia Enache și Cristian Mungiu au fost surprinși pe aeroport, cu puțin timp înainte de a ajunge la Cannes 2026.

„Ce poate fi mai frumos decât să vezi filme superbe, pe plaja din Cannes, in timpul @festivaldecannes ? Să fii in sala emblematică a Festivalului, Auditorium Louis Lumière , in aceasta seara, la premiera filmului lui @cristian_mungiu @fjordthefilm , film selecționat pentru Palme dOr, în acest an! Detalii si interviuri de aici, la ora 19:00, la @stirileprotvro”, a fost mesajul transmis de Andreea Esca pe contul de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Turnat în mare parte în Norvegia, în primăvara lui 2025, filmul „Fjord” prezintă povestea familiei Gheorghiu, un cuplu româno-norvegian, cu cinci copii, care a decis mutarea din România într-un sat izolat de coastă din Norvegia. Reușesc să lege o prietenie cu o familie vecină de localnici. Însă, una dintre fetele familiei Gheorghiu apare la școală cu vânătăi pe corp,iar comunitatea începe să se întrebe dacă au legătură cu educaţia strictă de acasă.

În rolurile principale: actriţa norvegiană Renate Reinsve şi actorul american de origine română Sebastian Stan, ambii cu nominalizări de-a lungul carierei la Premiile Oscar.

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat „Palme dOr”, în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE