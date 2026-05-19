Ministerul Transporturilor va trimite Corpul de Control la CNAIR

Secretarul de stat Horațiu Cosma a precizat pentru Economedia că a avut discuții cu ministrul interimar al Transporturilor privind necesitatea verificărilor Corpului de Control și că a fost informat despre această situație și premierul Ilie Bolojan.

CNAIR a pierdut un proces la Curtea de Arbitraj în fața constructorului italian din cauza întârzierilor generate de statul român pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a semnat, în 2021, un acord menit să limiteze paguba, dar acesta s-a dovedit juridic inconsistent, fiind încheiat sub semnătură privată, fără formă notarială sau mandat special.

„(Acordul, n.r.) nu a fost semnat cum trebuie, nu a fost legalizat la notar, nu a fost prezentat în formatul legal. Deci, pe vicii de procedură, cineva s-a împiedicat și a spus «nu îl iau în considerare». S-a semnat pe genunchi o hârtie igienică, ce nu a fost luată în considerare și, în loc să plătim maxim 150 de milioane de lei, astăzi plătim 340 de milioane. Am cerut un document extrem de serios de la compania de drumuri. Discutăm cu domnul ministru, o să trimitem probabil și Corpul de Control acolo, să vedem ce Doamne-ferește s-a întâmplat. L-am informat (pe premierul Ilie Bolojan, n.r.)”, a precizat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pentru Economedia.

Miza actuală depășește 340 de milioane de lei

În noiembrie 2025, Curtea de Arbitraj a declarat nul acordul, invocând lipsa autentificării notariale și absența unui mandat special pentru semnatarii din partea CNAIR. Curtea a stabilit că actul nu respecta cerințele Codului de procedură civilă pentru renunțarea la drepturi în cadrul unui litigiu.

În plus, s-a considerat că acordul nu împiedica majorarea pretențiilor deja introduse, mai ales în contextul acumulării de dobânzi și penalități. În urma deciziei Curții de Arbitraj, CNAIR a fost obligată să achite 325,6 milioane de lei, sumă compusă din costuri suplimentare de execuție și dobânzi penalizatoare.

Până în mai 2026, suma a crescut la peste 340 de milioane de lei, din cauza dobânzilor penalizatoare de două milioane de lei pe lună. Această datorie reprezintă peste 60% din valoarea inițială a contractului.

Cazul a ajuns și la Curtea de Apel București

Compania de drumuri refuză să plătească, chiar și eșalonat, iar Pizzarotti se pregătește de popriri. Între timp, cazul a ajuns la Curtea de Apel București după ce CNAIR a formulat acțiune în anulare împotriva sentinței arbitrale pronunțate în noiembrie 2025 în litigiul cu constructorul italian.

Elementul-cheie al dosarului îl reprezintă acordul semnat în noiembrie 2021 între CNAIR și Impresa Pizzarotti, prin care părțile au încercat să plafoneze pretențiile financiare la aproximativ 149,6 milioane de lei și să avanseze către recepția lucrărilor. Documentul a fost semnat sub semnătură privată, fără autentificare notarială.

„Este straniu să nu recunoști un act între două părți pentru că nu este trecut prin notariat. Este o premieră absolută. Asta revoluționează orice înseamnă înțelegerile între părți, având în vedere că nici contractele nu sunt trecute prin notariat, ele sunt semnate strict între părți. CNAIR a mai avut încheiate de-a lungul timpul astfel de înțelegeri prin acorduri semnate între părți, care au fost respectate și nimeni nu le-a contestat valabilitatea”, a declarat, pentru Economedia, Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

Istoricul cazului

Contractul pentru Lotul 1 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda, în valoare de 540 de milioane de lei, a fost semnat în 2014. Lucrările au început în același an, cu termen de finalizare stabilit pentru 2016. Însă șantierul a fost afectat de o serie de probleme, precum exproprieri tărăgănate, întârzieri la relocarea utilităților și un studiu de fezabilitate considerat insuficient din punct de vedere tehnic.

Circulația a fost deschisă abia la sfârșitul anului 2020, cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare, iar recepția lucrărilor a avut loc în decembrie 2021. Totuși, lucrările au fost marcate de probleme persistente, inclusiv surpări și alunecări de teren, care au necesitat reparații repetate, inclusiv în 2023 și 2025. Recepția finală a acestui segment încă nu a fost realizată din cauza unor „vicii” apărute în perioada de garanție.

În 2020, CNAIR a trimis facturi de penalități constructorului italian pentru întârzierile în finalizarea autostrăzii. În replică, Impresa Pizzarotti a deschis un proces la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, susținând că întârzierile au fost cauzate de probleme administrative, cum ar fi nerealizarea la timp a exproprierilor și a relocării utilităților. Constructorul a cerut atât extinderea termenelor de execuție, cât și compensări financiare.

În noiembrie 2021, în timpul desfășurării procesului de arbitraj, CNAIR și Impresa Pizzarotti au încheiat un acord pentru a limita daunele financiare. Conform acestuia, CNAIR accepta să efectueze recepția finală a lucrărilor și recunoștea parțial vina statului pentru întârzieri, în timp ce Pizzarotti accepta să plafoneze pretențiile financiare la 149,6 milioane de lei, plus TVA.



