Cu voi alături, oameni cu suflet mare care ați donat după posibiltăți și astfel ați făcut zid în fața suferințelor copilașilor atinși de maladii îngrozitoare, am reușit să rescriem povești, să le readucem micuților zâmbetele pierdute! Să le oferim șanșa de a fi tratați în țară sau în străinătate și să le redăm astfel viața pe care o iubesc și o merită atât de mult! Cum drumul până la vindecare e lung și costisitor, vă rugăm, pe voi prietenii Fundației Ringier România, să le fiți în continuare aproape acestor copilași completând formularul 230, pe care îl puteți găsi în acest link: https://formular230.ro/fundatia-ringier.

De aproape 15 ani, Fundația Ringier România este alături de copiii suferinzi

Fundația Ringier România este, de aproape un deceniu și jumătate, precum o stea călăuzitoare care ține aprinsă flacăra speranței pentru fiecare copil care intră în programul umanitar Ajută Copiii. În acest răstimp, sute de astfel de povești dramatice și-au făcut loc între copertele cărții de suflet a fundației, iar voi, prietenii noștri, ați îmbrăcat mereu pelerina eroilor care, din umbră, s-au alăturat, într-un efort uriaș, nobilei noastre misiuni.

Alex, fiul a doi foști sportivi – caiacista Elena-Georgeta (multiplă campioană națională) și canotorul Florin-Daniel (campion balcanic, multiplu campion național și participant la Olimpiadă (1992) și la Mondiale (1993) -, este unul dintre sutele de copii suferinzi care, cu ajutorul vostru, a reușit să primească tratamentul salvator. Tânărul, bolnav de cancer – neuroblastom pulmonar -, a fost tratat mai întâi în Turcia în urma unei ample campanii umanitare în care s-au strâns aproape 80.000 de lei din donații, sponsorizări și SMS-uri.

Acum, Alex – aflat în programul de susținere al Fundația Ringier România – se află în Spania, într-un spital din Barcelona. Oncologii au gândit pentru tânărul student în anul întâi la ASE un program medical personalizat care îmbină curele de chimioterapie cu cele de imunoterapie. În funcție de răspunsurile primite, medicii iau în calcul, după evalări repetate la intervale bine stabilite, și introducerea radioterapiei.

„Mulțumesc Fundației Ringier România și tuturor oamenilor de bine care ne-au fost și ne sunt aproape!”

„Acum suntem în Spitalul San Juan de Déu, din Barcelona, de mai bine de șapte luni. Organismul lui Alex, care este un luptător, răspunde bine la tratamentele chimio și de imunoterapie. Este vorba de un program medical prelungit pentru că neuroblastomul pulmonar este rezistent. Partea bună este că microbul nu reacționează vulcanic, dar necesită cure repetate. Medicii vorbesc chiar de o remisie parțială a bolii (n.r. – neuroblastomul pulmonar).

Le mulțumim din suflet tuturor celor care au putut face posibil tratamentul din Turcia la care Alex nu ar fi putut ajunge fără susținere și îi rugăm pe toți aceia care o pot face să îl sprijine în continuare pe băiatul nostru pentru că lupta cu boala nu este încheiată. Chiar dacă suntem aici (n.r. – în Spania) într-un sistem de coplată, în situația în care ne aflăm, orice leu ne este de mare folos. Mulțumesc Fundației Ringier România și tuturor oamenilor de bine care ne-au fost și ne sunt aproape!”, ne-a spus Elena Georgeta, mama lui Alex.

