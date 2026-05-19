O singură firmă oferă RCA sub 1.000 lei

Hellas Direct, o firmă cu sediul în Cipru și activă pe piața locală prin sistemul Freedom of Establishment (FOE), este singura care mai comercializează RCA la un cost mediu sub această limită, conform datelor analizate de Economica.net. Compania reușește să practice o primă medie de sub 1.000 de lei datorită faptului că portofoliul său este concentrat pe vehicule și șoferi cu risc scăzut.

În martie 2026, trei companii ofereau astfel de tarife, iar în februarie 2025, nu mai puțin de cinci firme aveau o primă medie sub nivelul de 1.000 de lei. Acest lucru indică un trend constant de creștere a prețurilor RCA, mai accelerat decât cel înregistrat în anul precedent. Prima medie este determinată ca raport între Primele Brute Subscrise (PBS) și numărul de contracte vândute într-o anumită perioadă, în cazul de față prima jumătate a lunii mai 2026.

Structura portofoliului joacă un rol important în stabilirea acesteia. Spre exemplu, companiile care asigură preponderent camioane, pentru care RCA are un cost mai ridicat, înregistrează prime medii mai mari. În schimb, societăți precum Hellas, axate pe autovehicule cu motoare mici și medii sau pe zone geografice cu risc scăzut, au valori medii mai reduse, fără ca acest lucru să însemne neapărat că oferă prețuri mai mici pe toate segmentele de piață.

Mișcări notabile pe piața RCA

Un alt fenomen remarcat de Economica.net este creșterea concentrației la vârful pieței RCA, chiar dacă numărul de jucători autorizați a ajuns în prezent la zece. În luna mai 2026, primele trei companii controlau aproape 55% din piață, iar primele cinci dețineau peste 75%. Această situație ar putea genera nevoia unor majorări semnificative de capital, deoarece segmentul RCA rămâne unul riscant, caracterizat de daune frecvente și o necesitate mare de rezerve financiare.

Piața RCA din România trece printr-o perioadă de schimbări. De exemplu, Generali a redus semnificativ volumul vânzărilor, revenind la un nivel mai confortabil pentru companie. Omniasig pare a activa pe acest segment mai degrabă ocazional, iar Anytime, deși a intrat complet pe piață în acest an, nu dă deocamdată semne că ar intenționa să își crească substanțial prezența.

Eazy Asigurări pare să se fi stabilizat la o cotă de piață de aproximativ 6-7%. Pe de altă parte, Groupama a ajuns la niveluri similare cu cele din perioada „coloșilor RCA”, cum ar fi Carpatica, City sau Euroins, deși abordarea sa diferă semnificativ în ceea ce privește strategia și tarifele.

Totuși, cea mai mare surpriză a lunii mai 2026 este poziționarea Asirom VIG pe locul al patrulea în topul vânzărilor de RCA, potrivit publicației citate. Aceasta este o revenire notabilă pentru companie, care nu mai atinsese o astfel de performanță de mult timp. Nu este însă clar dacă această creștere se datorează unei campanii temporare de reînnoiri sau unui trend pe termen lung.

