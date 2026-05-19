Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți azi, 19 mai 2026

Datele provin de la 1.517 benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom, monitorizate la fiecare două ore. PretCarburant.ro afișează pentru 19 mai un minim național de 8,64 lei pe litru la benzina standard 95, 9,19 lei pe litru la motorina standard și 4,18 lei pe litru la GPL auto.

Cât costă benzina și motorina azi, 19 mai 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți azi, 19 mai 2026, potrivit Peco-online.ro

Separat, peco-online.ro arată că cea mai ieftină benzină găsită marți este 8,95 lei pe litru, la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, iar cea mai ieftină motorină este 9,45 lei pe litru, la VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe azi, 19 mai 2026

În principalele orașe din țară, cele mai mici prețuri afișate de peco-online.ro arată că benzina standard pornește de la 9,09 lei pe litru în Cluj-Napoca și de la 9,12 lei pe litru în București, Timișoara, Iași și Constanța. Motorina pornește de la 9,49 lei pe litru în Cluj-Napoca și de la 9,53 lei pe litru în București, Timișoara, Iași și Constanța.

La GPL, cele mai mici prețuri din marile orașe sunt de 4,29 lei pe litru în București, 4,35 lei pe litru în Cluj-Napoca, 4,40 lei pe litru în Timișoara și Iași și 4,38 lei pe litru în Constanța.

Față de ziua precedentă, benzina și motorina sunt practic la același nivel, iar GPL-ul s-a ieftinit ușor. Pentru șoferi, diferența se vede mai ales la motorină, care rămâne mult peste benzină în media națională: 9,60 lei pe litru, față de 9,17 lei pe litru.

Cât costă benzina în București azi, 19 mai 2026

În București, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în mai multe stații Petrom. Acest preț apare în stații din zone precum Barbu Văcărescu, Șoseaua Virtuții, Șoseaua Străulești, Antiaeriană, Mihai Bravu, Pipera, Alexandriei, Calea Vitan, Olteniței, Bulevardul Timișoara și alte artere importante.

La Socar, benzina standard este 9,14 lei pe litru, iar la OMV, MOL și Rompetrol apar prețuri de 9,18 lei pe litru. În stațiile Lukoil analizate, benzina standard ajunge la 9,23 lei pe litru.

Potrivit PretCarburant.ro, în București sunt monitorizate 147 de benzinării, iar media locală este de 9,17 lei pe litru la benzină, 9,59 lei pe litru la motorină și 4,36 lei pe litru la GPL.

Cât costă benzina în Cluj-Napoca azi, 19 mai 2026

În Cluj-Napoca, benzina standard are cel mai mic preț dintre marile orașe analizate. Litrul pornește de la 9,09 lei în stațiile DHR de pe strada Plopilor și strada Frunzișului.

La Petrom, benzina costă 9,12 lei pe litru, iar la Socar ajunge la 9,14 lei. OMV, MOL și Rompetrol afișează prețuri de 9,18 lei pe litru în stațiile analizate.

La Lukoil, prețul urcă la 9,23 lei pe litru, iar la Gazprom ajunge la 9,28 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț din lista analizată este de 19 bani pe litru.

Cât costă benzina în Timișoara azi, 19 mai 2026

În Timișoara, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom de pe Calea Șagului, Calea Torontalului, strada Lunei, strada Mureș, strada Miresei și Calea Aradului.

La Socar, litrul costă 9,14 lei. MOL, OMV și Rompetrol afișează prețuri de 9,18 lei pe litru în mai multe stații din oraș.

La Lukoil, benzina standard ajunge la 9,23 lei pe litru, iar la Gazprom la 9,28 lei pe litru. În Timișoara, diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe stații analizate este de 16 bani pe litru.

Cât costă benzina în Iași azi, 19 mai 2026

În Iași, benzina standard pornește de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom de pe strada Colonel Langa, Calea Chișinăului, Șoseaua Sărărie, Șoseaua Păcurari, strada Tabacului și Bulevardul Nicolae Iorga.

La Socar, benzina costă 9,14 lei pe litru. La OMV, MOL și Rompetrol, litrul este 9,18 lei în stațiile analizate.

La Lukoil, prețul ajunge la 9,23 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț din lista analizată este de 11 bani pe litru.

Cât costă benzina în Constanța azi, 19 mai 2026

În Constanța, benzina standard începe de la 9,12 lei pe litru în stațiile Petrom. Prețul apare în stații de pe strada Soveja, Bulevardul Aurel Vlaicu, Șoseaua Mangaliei, Șoseaua I.C. Brătianu, Bulevardul Mamaia și Bulevardul Tomis.

La Socar, benzina standard costă 9,14 lei pe litru. La OMV, MOL și Rompetrol, prețul este de 9,18 lei pe litru în stațiile analizate.

La Lukoil, litrul de benzină ajunge la 9,23 lei. Diferența dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri din lista analizată este de 11 bani pe litru.

Motorina rămâne mai scumpă decât benzina

Motorina standard rămâne mai scumpă decât benzina, chiar dacă prețul mediu național este mai jos decât în zilele de vârf din prima parte a lunii. Marți, 19 mai, motorina are o medie de 9,60 lei pe litru, față de 9,17 lei pe litru la benzina standard 95, potrivit PretCarburant.ro.

Pentru un plin de 50 de litri, costul mediu este de aproximativ 459 de lei la benzină și 480 de lei la motorină. La GPL, un plin de 50 de litri costă aproximativ 220 de lei, calculat la media națională de 4,40 lei pe litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

