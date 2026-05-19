Bărbații din Cluj s-au luat la bătaie printre rafturile magazinului

Doi bărbați din Cluj s-au luat la bătaie, în dimineața zilei de 18 mai, într-un magazin non-stop din Huedin.

Cei doi agresori nu au ținut cont nici de vânzătoare și nici de un alt client care se afla în magazin, amândoi temându-se că întregul scandal ar putea escalada.

Bărbații cin Cluj și-au împărțit loviturile printre rafturile magazinului, după o ceartă care ar fi pornit din senin.

Polițiștii au intervenit de urgență în magazinul non-stop din Cluj

Oamenii legii din cadrul Poliției Orașului Huedin – Compartimentul Investigații Criminale au intervenit pentru a calma situația. Sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cei doi protagoniști ai scandalului sunt cercetați acum pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, conformat informațiilor publicate de portalul de știri locale. Urmează să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Huedin, care va decide măsurile legale ce se impun.

Din nefericire, un caz similar a avut loc și în Iași, acolo unde o vânzătoare a fost desfigurată de un bărbat agresiv chiar sub ochii clienților. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar fi reieșit că atacul a fost premediat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE