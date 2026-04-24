„În ceea ce privește aspectele legate de pensiile militare și de pensii în general, cât timp beneficiază oamenii de pensii după ce au atins vârsta de pensionare? Fondul de pensii, dacă nu este alimentat de la bugetul de stat, nu poate asigura pensiile în plată. Asta este o chestiune cât se poate de clară. Când generația mea va ieși la pensie, cei născuți în anii ’68-’70, suntem 450.000-500.000 de oameni. Când noi vom ieși la pensie, peste 7-8 ani, generațiile care vor intra pe piața muncii vor fi de 200.000 de oameni, de 250.000 de oameni. Deci, în anii următori, dacă vrem să avem un sistem de pensii cât de cât suportabil, care să achite pensii, trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează și mai mulți oameni care lucrează mai mult”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că vârsta medie generală de pensionare din România este sub 60 de ani. „De ce? Pentru că avem categorii care se pensionează la 47-52 de ani. Că ne place sau nu, nu că vrea un premier sau altul, sunt date de realitatea economică, pentru aceste categorii care au posibilitatea de pensionare mult prea devreme, nu mai este sustenabil să se meargă pe acest drum. Deci, va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă posibilitate”, a explicat Bolojan.

Vom încerca, săptămâna viitoare, să venim cu o propunere. Astăzi, vârsta de pensionare… Conform legii, se pot pensiona la 48 de ani și cred că vârsta medie este puțin peste 50 de ani. Deci trebuie crescută. Premierul Ilie Bolojan, despre vârsta de pensionare a militarilor și polițiștilor:

„Dar nu poți să dai o cifră exactă, pentru că una este să fii parașutist sau scafandru și alta este să fii la popotă în spate. Sunt situații diferite. Inevitabil, vârsta de pensionare va trebui crescută”, a completat șeful Guvernului.

Reamintim că ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a declarat încă din ianuarie că în coaliție s-a luat decizia ca vârsta de pensionare să crească în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP. „Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare”, a adăugat el. Proiectul ar fi trebuit să fie gata acum trei luni, dar din cauza crizei politice nu s-a mai finalizat.

Tot în ianuarie, premierul Ilie Bolojan a explicat că reducerea cheltuielilor cu MAI, MApN, SRI și SPP se poate face și prin majorarea vârstei de pensionare. Întrebat când se vor face aceste modificări, Bolojan a răspuns: „Cu cât se fac mai repede, cu atât se fac mai bine. Cred că în acest an. România, dacă vrea să se însănătoșească economic, trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creștem vârsta de funcționare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcționa”.

România va simți primele semne de revenire la finalul verii, spune Bolojan

„Semnele de optimism vor începe din această vară înspre toamnă și vor însemna o reașezare. Dar, până în luna iunie, conform pachetului de relansare economică, Ministerul de Finanțe va veni cu aceste programe de susținere a procesării produselor agricole, a investițiilor în anumite domenii, prin mecanisme de stimulare, prin credite bancare, pe care, începând de la finalul acestei luni, le va pune în transparență decizională și în luna mai vor fi adoptate așa cum prevede acest pachet de relansare economică pe care l-am adoptat”, a afirmat Ilie Bolojan.

De asemenea, el le-a mulțumit românilor pentru eforturile făcute în ultimele luni, după ce statul a majorat taxele și impozite, dar a precizat că este important ca eforturile să nu se oprească aici: „În mod cert, în această perioadă, foarte mulți români au simțit efecte de inflație, efecte de creșteri de taxe, aceasta este realitatea. Și le mulțumesc pentru acest lucru. Însă nu ne putem permite să cheltuim mult mai mult decât are posibilitatea această țară”.

„Dacă nu ținem această linie, ne vom întoarce de unde am plecat. Aceasta este problema. Eu nu vin să dau vești bune care nu pot fi onorate, ci mi se pare că este onest față de români să le spunem adevărul și ce se poate face”, a adăugat Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că „măsurile de corecție bugetară erau inevitabile” și au fost luate de comun acord în coaliție, adică responsabilitatea nu poate fi doar a PNL, partid al cărui președinte este.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică. Este așteptată moțiunea de cenzură

Reamintim că premierul Bolojan a declarat ziua precedentă că a luat act de demisiile miniştrilor PSD şi va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri.

Ce miniştri preiau portofoliile PSD:

Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii

Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii

Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii

Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei

Ilie Bolojan – Ministerul Energiei

Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

De asemenea, pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia din fruntea Executivului.