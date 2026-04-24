„În ceea ce privește aspectele legate de pensiile militare și de pensii în general, cât timp beneficiază oamenii de pensii după ce au atins vârsta de pensionare? Fondul de pensii, dacă nu este alimentat de la bugetul de stat, nu poate asigura pensiile în plată. Asta este o chestiune cât se poate de clară. Când generația mea va ieși la pensie, cei născuți în anii ’68-’70, suntem 450.000-500.000 de oameni. Când noi vom ieși la pensie, peste 7-8 ani, generațiile care vor intra pe piața muncii vor fi de 200.000 de oameni, de 250.000 de oameni. Deci, în anii următori, dacă vrem să avem un sistem de pensii cât de cât suportabil, care să achite pensii, trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează și mai mulți oameni care lucrează mai mult”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că vârsta medie generală de pensionare din România este sub 60 de ani. „De ce? Pentru că avem categorii care se pensionează la 47-52 de ani. Că ne place sau nu, nu că vrea un premier sau altul, sunt date de realitatea economică, pentru aceste categorii care au posibilitatea de pensionare mult prea devreme, nu mai este sustenabil să se meargă pe acest drum. Deci, va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă posibilitate”, a explicat Bolojan.

Vom încerca, săptămâna viitoare, să venim cu o propunere. Astăzi, vârsta de pensionare… Conform legii, se pot pensiona la 48 de ani și cred că vârsta medie este puțin peste 50 de ani. Deci trebuie crescută.

Premierul Ilie Bolojan, despre vârsta de pensionare a militarilor și polițiștilor:

„Dar nu poți să dai o cifră exactă, pentru că una este să fii parașutist sau scafandru și alta este să fii la popotă în spate. Sunt situații diferite. Inevitabil, vârsta de pensionare va trebui crescută”, a completat șeful Guvernului.

Reamintim că ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a declarat încă din ianuarie că în coaliție s-a luat decizia ca vârsta de pensionare să crească în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP. „Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare”, a adăugat el. Proiectul ar fi trebuit să fie gata acum trei luni, dar din cauza crizei politice nu s-a mai finalizat.

Tot în ianuarie, premierul Ilie Bolojan a explicat că reducerea cheltuielilor cu MAI, MApN, SRI și SPP se poate face și prin majorarea vârstei de pensionare. Întrebat când se vor face aceste modificări, Bolojan a răspuns: „Cu cât se fac mai repede, cu atât se fac mai bine. Cred că în acest an. România, dacă vrea să se însănătoșească economic, trebuie să aibă mai mulți oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creștem vârsta de funcționare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcționa”.

România va simți primele semne de revenire la finalul verii, spune Bolojan

„Semnele de optimism vor începe din această vară înspre toamnă și vor însemna o reașezare. Dar, până în luna iunie, conform pachetului de relansare economică, Ministerul de Finanțe va veni cu aceste programe de susținere a procesării produselor agricole, a investițiilor în anumite domenii, prin mecanisme de stimulare, prin credite bancare, pe care, începând de la finalul acestei luni, le va pune în transparență decizională și în luna mai vor fi adoptate așa cum prevede acest pachet de relansare economică pe care l-am adoptat”, a afirmat Ilie Bolojan.

De asemenea, el le-a mulțumit românilor pentru eforturile făcute în ultimele luni, după ce statul a majorat taxele și impozite, dar a precizat că este important ca eforturile să nu se oprească aici: „În mod cert, în această perioadă, foarte mulți români au simțit efecte de inflație, efecte de creșteri de taxe, aceasta este realitatea. Și le mulțumesc pentru acest lucru. Însă nu ne putem permite să cheltuim mult mai mult decât are posibilitatea această țară”.

„Dacă nu ținem această linie, ne vom întoarce de unde am plecat. Aceasta este problema. Eu nu vin să dau vești bune care nu pot fi onorate, ci mi se pare că este onest față de români să le spunem adevărul și ce se poate face”, a adăugat Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că „măsurile de corecție bugetară erau inevitabile” și au fost luate de comun acord în coaliție, adică responsabilitatea nu poate fi doar a PNL, partid al cărui președinte este.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică. Este așteptată moțiunea de cenzură

Reamintim că premierul Bolojan a declarat ziua precedentă că a luat act de demisiile miniştrilor PSD şi va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri.

Ce miniştri preiau portofoliile PSD: 

  • Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii
  • Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii
  • Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei
  • Ilie Bolojan – Ministerul Energiei
  • Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

De asemenea, pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia din fruntea Executivului.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic! Discutăm și atâta tot”
Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

De ce sediile ANAF din orașe și comune vor fi desființate masiv: anunțul ministrului Finanțelor
Știri România 14:18
De ce sediile ANAF din orașe și comune vor fi desființate masiv: anunțul ministrului Finanțelor
Alexandru Balan a fost extrădat în Republica Moldova. Fostul adjunct al SIS este condamnat pentru tentativă de divulgare a secretelor de stat
Știri România 14:10
Alexandru Balan a fost extrădat în Republica Moldova. Fostul adjunct al SIS este condamnat pentru tentativă de divulgare a secretelor de stat
Parteneri
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Adevarul.ro
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Dorian Popa și Andreea se căsătoresc astăzi. Primele imagini de la eveniment. „Avem o mână de invitați, suntem doar 90”
Stiri Mondene 14:47
Dorian Popa și Andreea se căsătoresc astăzi. Primele imagini de la eveniment. „Avem o mână de invitați, suntem doar 90”
Prima apariție a lui Tudor Gheorghe după ce s-a spus că a fost internat în stare gravă. „Asta e cea mai bună”
Stiri Mondene 14:14
Prima apariție a lui Tudor Gheorghe după ce s-a spus că a fost internat în stare gravă. „Asta e cea mai bună”
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image
ObservatorNews.ro
Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Mediafax.ro
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax.ro
Cum o pandemie a distrus un oraș
Primele imagini de la nunta lui Dorian Popa și a Andreei! Cei doi își unesc destinele chiar astăzi
KanalD.ro
Primele imagini de la nunta lui Dorian Popa și a Andreei! Cei doi își unesc destinele chiar astăzi

Decizia lui Ilie Bolojan, după ce PSD a plecat din Guvern, despre vârsta de pensionare a polițiștilor și militarilor: „Săptămâna viitoare venim cu o propunere”
Politică 14:23
Decizia lui Ilie Bolojan, după ce PSD a plecat din Guvern, despre vârsta de pensionare a polițiștilor și militarilor: „Săptămâna viitoare venim cu o propunere”
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România este în criză politică, dar cine plătește nota de plată?
Politică 13:48
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România este în criză politică, dar cine plătește nota de plată?
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cum arată, de fapt, prima legitimație de fotbalist a lui Gică Hagi. Cele 4 cifre norocoase
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, prima legitimație de fotbalist a lui Gică Hagi. Cele 4 cifre norocoase
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal