În această variantă piano, Alexandra Căpitănescu spune că reușește să exprime mult mai clar „nucleul” piesei: ideea că singurul exces sănătos din viață ar trebui să fie iubirea. „Choke Me” devine astfel o metaforă intensă, o adresare directă către sine, către acea parte interioară care uneori este copleșită de gânduri negative: „sufocă-mă cu iubirea ta sau cu iubirea mea”.

Artista explică faptul că, de fapt, piesa este o formă de dialog interior în care își cere sieși să înlocuiască vocea critică („Nu sunt destul, nu fac destul”) cu iubire și susținere.

„În centrul mesajului se află ideea că iubirea este singurul antidot pentru orice, iar acest lucru devine mai puternic în forma minimalistă a piesei. Versul «Love me, make my lungs explode» capătă o semnificație profund personală, reprezentând momentul în care îmi dau libertate totală de exprimare: o explozie de bucurie, autenticitate și creativitate, în care asta sunt eu”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Piesa este compusă de Alexandra Căpitănescu, Călin Grajdan, Elvis Silitra și Ștefan Condrea, versurile fiind semnate de Alexandra Căpitănescu și Elvis Silitra, iar producția, realizată de Bogdan Stoican și Thomas Circota, care au semnat și mixul, și masterul.

Videoclipul noii versiuni, realizat de Vlad Preda și editat de Isabella Szanto, accentuează exact această esență: simplitatea devine forță, iar interpretarea la pian lasă spațiu emoției brute. Imaginea minimalistă pune în valoare vulnerabilitatea artistei și face ca mesajul piesei, iubirea ca singur exces permis, să ajungă mai direct și mai profund la public.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este o artistă română din noul val, cunoscută pentru câștigarea sezonului 11 al emisiunii „Vocea României”, în anul 2023, unde a impresionat publicul și juriul cu o voce puternică și versatilă, reușind să întoarcă toate cele patru scaune în audițiile pe nevăzute și alegând să facă parte din echipa lui Tudor Chirilă.

La scurt timp după victorie, ea a devenit artist Universal Music și a lansat single-ul de debut, „Căpitanu”, urmat în aprilie 2024 de un EP cu același nume, care a consolidat direcția sa artistică prin cinci piese distincte.

Spre finalul anului 2024, Alexandra Căpitănescu a pornit într-un turneu tribut dedicat Laurei Stoica și a lansat piesa „Arde”, o reinterpretare inspirată din refrenul emblematic al piesei „Focul”. În anul 2025, ea a colaborat cu trupa Vama pentru single-ul „Fluturi în stomac”, devenind singura concurentă și câștigătoare din echipa lui Tudor Chirilă care a lansat o piesă alături de fostul său antrenor, continuând totodată cu lansări precum „Stea căzătoare”, „Dilaila” și „Tare”.

Alexandra Căpitănescu.

În anul 2026, Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest cu piesa „Choke Me”, o metaforă intensă despre copleșirea emoțiilor, a așteptărilor de sine și a presiunii interioare, transpusă într-o explorare personală a luptei cu fricile, îndoiala și dorința de transformare.

Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic! Discutăm și atâta tot”
