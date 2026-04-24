Măsura se înscrie în direcția digitalizării sistemului fiscal din România și în reducerea birocrației, dar fără concedieri de personal, spune oficialul.

ANAF se pregătește pentru o transformare digitală

„ANAF nu putea rămâne o instituție ineficientă la nesfârșit. Am demarat reorganizarea teritorială a administrației fiscale – pentru că viitorul fiscalității în România trebuie să fie unul digitalizat, performant, care susține bugetul public mai mult decât consumă”, a transmis ministrul Nazare, vineri, pe pagina de Facebook.

Conform acestuia, procesul va începe în următoarele două săptămâni și se va desfășura pe parcursul a două luni.

Publicația Profit.ro a scris recent că autoritățile fiscale județene au propus deja desființarea a 76 de unități fiscale, adică aproape 47% din totalul actual.

Numărul final ar putea fi chiar mai mare, potrivit președintelui ANAF, Adrian Nica. Acesta susține că eficientizarea operațiunilor poate reduce costurile semnificativ, fără să fie necesare concedieri.

Ce presupune reorganizarea ANAF

Alexandru Nazare a explicat că angajații din sediile care vor fi închise nu vor fi concediați, ci relocați către zonele unde riscul de evaziune fiscală este mai ridicat, consolidând astfel capacitatea de control.

„Nu lăsăm comunități fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare și servicii adaptate anului 2026”, a subliniat ministrul.

De asemenea, ANAF va colabora direct cu primăriile pentru a oferi asistență fiscală contribuabililor din comunități izolate.

„De fiecare dată când un primar va solicita asistență, echipele ANAF vor veni mai aproape de contribuabil, în orice comună, ori de câte ori este necesar”, a precizat Nazare.

Lupta cu evaziunea fiscală

Potrivit ministrului PNL, controalele recente ale ANAF au scos la iveală rețele complexe de firme utilizate exclusiv pentru fraudă fiscală, cu datorii semnificative la bugetul statului.

„Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor”, a declarat oficialul.

Transformarea ANAF nu este doar una operațională. Instituția își propune să devină un mediu atractiv pentru tinerii profesioniști bine pregătiți, care doresc să lucreze onest în serviciul public.

„Fără resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea succes”, a subliniat Nazare.

Selecția unităților fiscale pentru desființare se bazează pe 18 criterii, dintre care cel mai important este costul colectării.

Situația la nivelul structurii ANAF în prezent

Sunt 161 de unități fiscale (municipale, orășenești și comunale), din care:

50 de unități fiscale municipale

105 unități fiscale orășenești

6 unități fiscale comunale.

Au fost propuse deja pentru desființare 76 de unități fiscale, din care:

3 unități fiscale municipale

67 de unități fiscale orășenești

6 unități fiscale comunale.