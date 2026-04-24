Sute de oameni rămân fără locuri de muncă

Electrolux a anunțat că va opri activitatea unității sale din Jászberény, Ungaria, unde sunt fabricate aparate frigorifice încorporabile și independente. Potrivit companiei, producția va fi oprită cel târziu până la sfârșitul acestui an, iar aproximativ 600 de angajați vor fi disponibilizați.

Decizia a fost luată în urma unei analize interne a activității, care a urmărit identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea competitivității. Compania a indicat drept principale motive stagnarea cererii pentru produse frigorifice, presiunea asupra prețurilor și limitările legate de costuri.

Producția va fi mutată în alte fabrici

Electrolux estimează costuri de restructurare de aproximativ 600 de milioane de coroane suedeze (circa 65 de milioane de dolari). Aceste costuri vor fi raportate ca o cheltuială unică în rezultatele financiare aferente trimestrului al doilea și vor afecta profitul operațional în regiunile Europa, Orientul Mijlociu și Africa, dar și Asia-Pacific. Aproximativ jumătate din această sumă va reprezenta plăți în numerar.

Compania a transmis că va acoperi cererea viitoare pentru aparate frigorifice prin producția realizată în alte fabrici și prin colaborări cu parteneri externi. Reprezentanții Electrolux au precizat că activitățile de vânzări și marketing ale biroului din Budapesta nu vor fi afectate de această decizie.

În urmă cu trei ani, fabrica Electrolux din Satu Mare a demarat procedurile de concediere colectivă ca urmare a scăderii vânzărilor cauzate de războiul din Ucraina.