Prima apariție a lui Tudor Gheorghe după ce s-a spus că a fost internat în stare gravă. „Asta e cea mai bună”

Presa a publicat în dimineața zilei de vineri, 24 aprilie, informațiile despre accidentul pe care l-a suferit artistul, pe baza problemelor de sănătate, dar și a consumului de alcool la restaurantul hotelului.

Totuși, unele publicații au susținut că a suferit un AVC, informație dezmințită. „Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună: Maestrul Tudor Gheorghe (adică eu) este în stare gravă la spital (după cum se vede) după ce și-a pierdut cunoștința în urma unui AVC. Poliția face investigații. Foarte bună știre, foarte bună știre”, a spus Tudor Gheorghe amuzat în înregistrarea video publicată pe pagina sa oficială de Facebook.

Contactat de Libertatea, impresarul a precizat că Tudor Gheorghe a leșinat în camera de hotel, nu în baie, așa cum apăruseră primele informații. „N-a pățit nimic, e OK. A venit aseară de la spital, n-a rămas internat. A avut o cădere de tensiune. A dormit la hotel aseară, mâine are spectacol în Bacău. A ajuns la spital, a făcut un control…

A avut o cădere de tensiune, atâta tot. Mâine o să fie în Bacău. E în regulă! Mă rog, au zis că a băut… A băut un pahar de vin ziua, de Sfântul Gheorghe. Nici măcar nu a ieșit din hotel. A avut cădere de tensiune și i s-a făcut rău. Am citit și eu că i s-a făcut rău în baie… Nu! În living… În living stătea pe canapea și atunci a simțit că leșină și a leșinat. Probabil o cădere bruscă de tensiune”, a afirmat Pepino Popescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Informația despre accidentarea lui Tudor Gheorghe s-a bazat pe un mesaj publicat de IPJ Iași. Informarea nu a dezvăluit identitatea bărbatului de 80 de ani accidentat, dar Libertatea a dezvăluit că este vorba de Tudor Gheorghe.