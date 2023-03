„Cum să mă simt la 50 de ani? În perfectă formă, mă simt foarte împăcată! 50 de ani îmi dau seama că este o vârstă la care tragi așa niște concluzii și te uiți și tragi o linie și zici: «Ce am făcut până la vârsta asta? și cam ce vreau să mai fac de acum încolo?». Când m-am uitat așa în urmă la ce am făcut, azi noapte chiar am scris o scrisoare pe pagina mea de Facebook și le-am scris oamenilor, chiar mi se pare că am făcut foarte multe.

Majoritatea lucrurilor pe care le-am făcut au fost pentru că în anumite momente, cei mai buni prieteni sau iubiții sau mai știu eu cine, m-au lăsat singură într-o situație și mi-am dat seama că ei, părăsindu-mă în acea situație și în acea greutate, nefiindu-mi aproape, mi-au demonstrat că nu am nevoie decât de Dumnezeu ca să merg mai departe.

Atunci am descoperit această cale din 2001, nu cum cred unii că de pe o zi pe alta. Din 2001 am descoperit această cale că dacă Dumnezeu ne este aproape totul este în regulă și, uite, merg pe drumul meu în continuare și îmi dau seama că poate până la 50 de ani a fost un început cu suișuri și coborâșuri dar de aici încolo s-ar putea să fie mult mai interesant”, a declarat Rona pentru Click.

Chiar dacă nu a întâlnit un alt bărbat, după divorțul de Herve, fostul soț, Rona nu exclude o a treia căsătorie.

„Nu am întâlnit un bărbat deocamdată în viața mea, dar nu sunt închisă unei idei, unei propuneri într-o zi! Trebuie să se întâmple într-adevăr un miracol ca să mă mai căsătoresc o dată, dar sigur mă voi căsători și așa îmi plac petrecerile, deci nu are sens să nu mă căsătoresc că și așa vreau să o fac lată!”, a mai adăugat artista pentru sursa citată.

