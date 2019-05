Rona Hartner a fost operată de curând în România. ajuns pe mâna medicilor de curând. Artista a suferit o intervenție chirurgicală după ce medicii i-au descoperit o tumoră la colon. În data de 5 martie 2019, actrița a fost externată. Acum, actrița a ajuns pe mâna medicilor din Franța, unde a fost operată din nou și a început ședințele de chimioterapie. În ciuda tratamentelor pe care le face, vedeta continuă să susțină spectacole.

„Am şase luni, am suportat foarte bine prima şedinţă. Astăzi, când am făcut analizele au ieşit bine, că organismul meu luptă. Am dormit mult zilele acestea, iar în ultimele patru zile am avut foarte multă energie. Acum m-am mutat şi am foarte multe idei.

Merg la o clinică unde doctorii mă cunosc, iar după fiecare şedinţă merg cu iubitul meu pe malul mării. Opt zile nu am putut decât să beau ceai fierbinte şi nu am putut să beau apă. Sunt 60% şanse să o scot la capăt. Mama mă ajută foarte mult. Stă cu cartea de rugăciuni lângă ea.

Sâmbătă am cântat pe zăpadă, în munţi şi am făcut un concert de parcă eram înviată din morţi. Le-am transmis oamenilor toată nebunia mea”, a spus Rona Hartner la emisiunea „Răi da’ Buni”, de la Antena Stars.

Citește și:

Răzvan Ciobanu se drogase cu cocaină. Libertatea a aflat totul despre testele rapide efectuate la necropsia designerului

Citește mai multe despre Rona Hartner pe Libertatea.