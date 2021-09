Rona Hartner și Herve au semnat actele de divorț pe 17 septembrie, la notar, pe cale ambiabilă. În urmă cu câteva luni, artista anunța despărțirea de cel care i-a fost alături în ultimii trei ani. Rona Hartner a mărturisit că soțul ei nu-și mai dorea divorțul și a semnat actele cu lacrimi în ochi.

Povestea lor de dragoste a ajuns la final, iar Rona nu s-a lăsat impresionată nicio secundă de gândul lui Herve de a continua căsnicia. Artista a fost mai hotărâtă ca niciodată să pună punct căsătoriei. După ce au semnat actele de divorț, Rona Hartner a primit un cadou de despărțire din partea lui Herve Camililleri.

„Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău, a fost atât de rău, încât a depășit tot ce se putea.

Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste”, a declarat Rona Hartner în cadrul unei emisiuni TV.

Vedeta și soțul ei au format o pereche și pe plan profesional, însă lucrurile s-au încheiat definitiv între cei doi.

Cum a împărțit Rona Hartner averea după divorț

Artista a declarat că fostul ei soț a fost înțelegător și și-au împărțit bunurile așa cum au stabilit. Rona Hartner și Herve nu au avut deloc discuții despre avere după divorț. Cei doi au mai încercat să se împace, însă vedeta a considerat că nu mai poate continua căsătoria.

Rona Hartner și Herve Camililleri au divorțat la notar, pe cale amiabilă, fără scandal.

„Noi am încercat să ne împăcăm, am vorbit foarte mult, de două luni tot vorbim. Însă eu nu mai pot să trăiesc momentele alea ciudate, chiar dacă îmi doresc să le trăiesc pe alea bune. Prefer să rămân divorțată”, a mai spus Rona Hartner.

