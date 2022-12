Ieri, pe 11 decembrie, Cosmin Stan a anunțat primul pe rețelele de socializare, după știrile de dimineață de la PRO TV, că Roxana Hulpe, colega lui, va lipsi o perioadă de pe post. „Îi dăm de astăzi un mic răgaz colegei Roxana Hulpe ca să se pregătească pentru marea minune care va apărea în viața ei, dar o așteptăm repede înapoi la @stirileprotvro !

Să te bucuri de fiecare clipă din noua ta viață care va începe imediat”, a fost mesajul prezentatorului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ulterior, și Roxana Hulpe a transmis pe rețelele de socializare un mesaj. „Când viața îți cere publicitate, dar ești recunoscător că motivul e o minune. E pentru prima dată, de la terminarea facultății, când trebuie să mă opresc și să aștept. E multă bucurie, dar cu un nod mare în gât, căci aici e acasă. De ani de zile suntem împreună atât #peteren cât și la jurnal weekend de weekend și e bucurie și plăcere.

Vă mulțumesc că sunteți! Abia aștept să ne revedem! Până atunci însă minunatele mele colege @andreeamarinescu.official și @laviniapetrea vor avea alarmă și în weekend, nu doar în timpul săptămânii, pentru că vor face echipă cu Cosmin în fiecare sâmbătă și duminică”, a explicat prezentatoarea.

Recomandări AUSTRIA CERE PENTRU SCHENGEN: migranții să fie înregistrați în țările de graniță, nu la ei, și condiții clare pentru returnarea migranților – răspuns pentru Libertatea

Când naște Roxana Hulpe

Roxana Hulpe e căsătorită cu Bogdan Rădulescu, manager la festivalurile UNTOLD și Neversea. Ea va naște la începutul anului următor o fetiță. Roxana s-a îngrășat aproximativ 20 de kilograme. „Simțeam nevoia să mănânc, pe perioade. La început îmi doream să mănânc multe fructe – mere, gref, acum sunt în episodul în care mănânc castraveți murați și multe supe. Și foarte multă mâncare de casă. Dar m-am îngrășat, aveam 50 de kilograme și am ajuns la 70. 20 de kilograme. Se spune că în sarcină ar trebui să iei între 9 și 12 kg. 20 e mult și mai am până nasc”, a spus pentru Fanatik vedeta, care a explicat că ea a simțit că a avut o mică depresie în primele luni de sarcină.

A și explicat de ce: „În primele două luni mi-a fost greu și emoțional. Pentru că, chiar dacă mi-am dorit foarte tare fetița asta, copilul ăsta, știam că e complicat la mine că aveam niște probleme medicale. Și nu credeam că puteam rămâne însărcinată natural, dar s-a întâmplat – fără tratamente – și cumva a fost șocul veștii: Ești însărcinată.

Recomandări NOI DEZVĂLUIRI. Serviciile secrete, amestecate în Curtea Constituțională a României. Colonel SPP: „Noi o vom putea alege președinte pe Livia Stanciu”

Atunci a fost un pic mai greu, pentru că nu știam dacă sunt pregătită, nu știi niciodată dacă ești pregătită. Acum abia aștept și nu mi-e groază deloc. Cred că vom face echipă superbună, nu mi-e teamă”, a mai spus ea.

Roxana Hulpe are endometrioză, dar cu toate acestea a rămas însărcinată natural. „Eu am endometrioză și e principala cauză a infertilității la femei. A fost un șoc când am aflat acum 4 ani, am plâns foarte tare, neștiind, căutând pe Google. Dar am ajuns la niște medici foarte buni la noi, aici, care mi-au spus că se poate, să mă liniștesc că o să rămân însărcinată la un moment dat, cum va vrea Dumnezeu. Și așa a fost.

Universul le-a așezat fix când a fost să fie. Deci se poate. Femeile care trec prin asta, și eu am în jurul meu multe, să aibă încredere. Se poate. E important să ajungi la un medic foarte bun, să te lași pe mâinile lui ca să construiți o relație, e un pic de muncă. E muncă și emoțională, și psihică. Ține foarte mult de asta, și mai ține și de Univers, de Dumnezeu”, a mai spus ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro Plecare surpriză de la PRO TV. Prezentatoarea a făcut anunțul: cine îi ia locul

Viva.ro Lovitură devastatoare! Băiețelul de 4 ani al lui Christian Sabbagh are autism. Ce s-a întâmplat cu soția jurnalistului, după ce a primit vestea

Observatornews.ro Cât costă benzina și motorina azi, 12 decembrie 2022. Preţurile la carburanţi continuă să scadă

Știrileprotv.ro Declarațiile inedite ale unui hoț prins furând prin metoda Maradona. Cum a procedat. VIDEO

FANATIK.RO 12 decembrie, ziua în care România a declarat război Statelor Unite ale Americii. Cum s-a ajuns, de fapt, la această situație

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 12 decembrie 2022. Capricornii sunt dispuși să renunțe la siguranța unor planuri pentru a ajunge la rezultate mai bune

PUBLICITATE Sesiune LIVE de cumpărături cu AVON! Înscrie-te ca să profiți de reduceri