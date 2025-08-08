După patru ani de căsnicie, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu continuă să fie un exemplu de iubire autentică în showbizul românesc. Deși sunt unul dintre cele mai discrete cupluri, legătura lor rămâne puternică, iar chimia dintre ei pare la fel de intensă ca în primele zile.

Într-un interviu pentru viva.ro, Roxana Ionescu a dezvăluit câteva dintre secretele relației lor. Ea vorbește despre micile gesturi care o surprind zilnic și despre modul în care au reușit să-și mențină echilibrul, în ciuda tuturor provocărilor vieții.

„Așa este, timpul zboară… Dar cred că trăim frumos, iar ăsta este motivul pentru care nu simțim și nu regretăm nimic. Relația noastră a fost condimentată încă de la început (zâmbește), cred că acum s-a transformat frumos, avem o dinamică bună și ne-am transformat într-o echipă, pe toate planurile. Faptul că ne iubim, ne respectăm, ne surprindem face ca flacăra să rămână aprinsă.”

Tinu Vidaicu este mereu atent cu Roxana Ionescu

Întrebată cum o surprinde Tinu Vidaicu, Roxana Ionescu a mărturisit că întotdeauna soțul ei se ocupă să îi pregătească momente de neuitat.

„Zilnic face ceva și mă surprinde, poate e o atingere, un gest, ceva ce eu simt și trăiesc la o intensitate specială. Nu sunt genul care să se laude cu surprizele, consider că sunt intime și doar cel care le face și le primește are cum să simtă trăiri speciale, dar vă spun că de ziua mea, am avut parte de o petrecere-surpriză la care nici nu am avut curaj să visez vreodată. Soțul meu s-a ocupat de tot, am avut alături toți prietenii, dar și un concert Dan Bittman la noi în curte.”

