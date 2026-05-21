Roxana Nemeș traversează una dintre cele mai speciale perioade din viața sa de când a devenit mamă. Vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au decis să plece într-o vacanță de familie alături de gemenii lor, alegând un resort exclusivist din Antalya, Turcia.

Vedeta a publicat mai multe imagini din vacanță pe rețelele sociale, iar fotografiile au atras rapid atenția urmăritorilor. Resortul în care sunt cazați cei doi este unul de cinci stele, cu servicii Ultra All Inclusive și facilități premium.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 61

Vacanța cu doi bebeluși, o experiență complet diferită

Roxana Nemeș a mărturisit că această călătorie a venit cu provocări complet diferite față de vacanțele de dinainte să devină mamă. Dacă în trecut atenția era îndreptată spre ținute și relaxare, acum bagajele au fost pline de produse necesare pentru îngrijirea celor doi copii.

„Vacanțele cu bebeii vin cu mult bagaj… dar și cu multe momente frumoase. Astea sunt câteva dintre lucrurile care ne-au făcut vacanța mai ușoară”, a declarat Roxana Nemeș, pe Instagram. Vedeta s-a afișat în ipostaze relaxate alături de familie, iar imaginile au fost apreciate de fani.

Cât costă sejurul la resortul ales de Roxana Nemeș

Locația aleasă de Roxana Nemeș și Călin Hagima nu este una accesibilă pentru orice buget. Potrivit informațiilor apărute online, patru nopți de cazare la resortul de lux din Antalya costă aproximativ 5.000 de euro, în regim Ultra All Inclusive.

Tariful este considerabil mai mare față de media resorturilor din aceeași zonă și include servicii premium, restaurante exclusiviste și facilități dedicate familiilor cu copii.

Roxana Nemeș a slăbit 23 de kilograme după sarcină

După nașterea gemenilor, Roxana Nemeș a trecut și printr-o transformare fizică importantă. Vedeta a reușit să slăbească 23 de kilograme și spune că schimbările au venit treptat.

Artista a explicat că, după primele luni de după naștere, organismul a început să elimine retenția de apă, iar ulterior a revenit la stilul său obișnuit de alimentație.

„Foarte multă apă pe care o ții și o dai încet, în primele luni. Mai ales după ce îți vine menstruația, te dezumfli imediat. Am scăpat și de încă vreo 7 kg cu care rămăsesem, pentru că am revenit la alimentația mea de dinainte de sarcină. Mănânc de toate, dar puțin.

Fără lactoză și fără alergenii care mă pot afecta. Chiar dacă nu mai am probleme de când am fost gravidă, această dietă mă ajută să mă mențin și mă face să mă simt mai bine”, a declarat Roxana Nemeș.

Postările făcute de Roxana Nemeș din Antalya au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii. Fanii au remarcat atât peisajele spectaculoase și resortul exclusivist, cât și forma fizică a vedetei după sarcină. Vacanța vine într-o perioadă în care Roxana Nemeș este tot mai activă în mediul online și împărtășește frecvent momente din noua sa viață de mamă.