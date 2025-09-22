Chiar dacă la TV nu mai este atât de vizibilă, vedeta continuă să fie activă pe rețelele de socializare, acolo unde se pozează și se filmează alături de soțul ei, dar și de copilul pe care îl au împreună.

Roxana Vancea nu vrea să participe la „Desafio”

Recent, Roxana Vancea a primit o ofertă de la PRO TV, însă a refuzat-o, pentru că ar fi trebuit să plece din România o perioadă mai lungă de timp. Potrivit celor spuse de către vedetă, ar fi fost vorba despre „Desafio”, noul show pe care Daniel Pavel îl va prezenta anul viitor.

„Ofertele care vin sunt doar de la emisiuni din astea în care pleci o lună, două, trei, fără telefoane. «Asia Express» nu-mi place. Au fost propuneri de la «Power Couple» și de la emisiunea nouă de la Pro TV. Un reality-show în locul lui «Survivor». Când mi-a zis că trebuie să plec o lună, am spus nu.

Cel mic nu a dormit nicio noapte fără mine. Cum ar fi fost să dispar atâta timp? A fost învățat de mic cu mine. Sunt cu copilul. Nu am cu cine să-l las, pentru că nu avem ajutor. Suntem doar noi doi, nu avem bonă. Are doar trei ani și 10 luni, nu pot accepta astfel de proiecte”, a spus Roxana Vancea pentru Cancan.

Speră să revină la „Neatza cu Răzvan & Dani”

Fostă asistentă la „Neatza cu Răzvan & Dani”, vedeta a precizat că s-ar întoarce în matinalul de la Antena 1, însă nu a primit nicio ofertă de acolo. Și i-ar plăcea și să revină într-o emisiune precum cea în care a apărut la Antena Stars.

„Mi-ar plăcea din nou la matinal, dar nu am primit nicio ofertă. Aș vrea ceva și gen «Mămici cu lipici», o emisiune cu copii și părinți. Plecam prin toată țara. Era la Antena Stars, dar au scos-o cu totul din grilă. Am fost de două ori. Vreau proiecte curate. Țin legătura și acum cu toată lumea de la «Neatza». Cu toți din producție”, a încheiat Roxana Vancea.