La începutul verii, după ce s-a întors din Dubai, Roxana Vancea a hotărât împreună cu soțul ei, Dragoș, să îi ducă pe cei doi copii la Târgu Jiu, acolo unde locuiesc părinții vedetei. Roxana s-a mutat acolo cu cei doi băieți și se bucură de liniște.

„De la începutul verii sunt aici. În general, vin la părinții mei vara, pentru că este zonă de munte și este mult mai răcoare aici. Nu este caniculă, ca în București.

Vin foarte des cu copiii aici, am stat toată vara aproape. Toată lumea le face toate poftele. Nu am avut când să ne plictisim. Am fost plecați prin zonă, prin Vâlcea, prin Sibiu, am încercat să facem tot felul de activități. Așa am crescut și noi, așa vrem să crească și ei”, a declarat Roxana Vancea pentru Playtech Știri.

„Copiii nu au acces la telefon, tablete, televizor, nimic”

Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a explicat că nu a fost de acord să-i lase pe cei doi copii să aibă acces la tehnologie. Roxana Vancea are grijă și de băiatul lui Dragoș dintr-o altă relație, iar ea este ca o adevărată mamă pentru el.

„Copiii nu au acces la telefon, tablete, televizor, nimic. Nu au dependența asta, nu i-am învățat așa. Oricum nu au timp, pentru că intră în casă la ora 22.00. Vin epuizați și se culcă direct. La prânz, copiii dorm, deci nu avem probleme cu tehnologia.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Un consilier al oficialilor ucraineni, aflat în Donbas, recunoaște că, militar, „Rusia este superioară Ucrainei” și explică situația necosmetizată de pe front

Mai mult decât atât, Zian este topit după Milan. Se iubesc foarte mult și vor să stea mereu împreună”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Stăm aici până începe școala”

Roxana Vancea va sta la Târgu Jiu până când băiatul cel mare va începe școala. Soțul vedetei vine din când în când în vizită, pentru că are mai mulți oameni pe care îi antrenează în București, astfel că programul lui este unul destul de încărcat.

„Stăm aici până începe școala, pentru că Milan o să înceapă clasa 0 din toamnă. Este un nou început pentru el și pentru noi. Vom mai merge la mare săptămâna viitoare, apoi ne întoarcem aici și plecăm în București la începutul lui septembrie.

Dragoș vine aici doar de vineri până duminică, pentru că are clienți în timpul săptămânii. Eu fac exerciții dimineața acasă, nu merg la sală aici”, a declarat Roxana Vancea pentru sursa mai sus-menționată.

Roxana Vancea nu își dorește încă un copil

Recomandări „Partidul m-a răsplătit cu funcția, îi sunt recunoscător”. Cum au ajuns doi tineri de la PNL și PSD, fără experiență în domeniu, vicepreședinți într-o instituție-cheie pentru viitorul României

Într-un interviu mai vechi pentru Click, Roxana Vancea a mărturisit că nu își mai dorește copii, pentru că abia se poate descurca cu cei doi băieți. Vedeta îl crește pe fiul ei și al soțului, dar și pe băiatul pe care el îl are dintr-o altă relație.

„Nu îmi mai doresc copii. Îmi ocupă tot timpul cei doi prichidei și nu aș face față dacă ar mai veni unul. Plus că abia așteptăm, eu și Dragoș, să împlinească Zian măcar un anișor și să meargă în picioare, să pot pleca să fac lucruri cu el. Noi îl avem și pe Milan, așa că doi copii sunt suficienți. Suntem bine așa cum suntem”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Copilul din fotografie vrea să schimbe România. A ajuns departe, este hulit de mulţi, dar şi iubit

Viva.ro Cine este, de fapt, Cosmina, actuala soție a lui Andrei Zaharescu. Este mai tânără cu 20 de ani și s-au mutat în Africa de Sud

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Răsturnare șoc în crima de la Mangalia! Cine ar fi fost iubitul Alinei, de fapt? O nouă persoană apare în peisaj. Imaginile care vorbesc singure. Update

Știrileprotv.ro Marcel Ciolacu: Păi nu îţi e ruşine să mai stai cu mâna întinsă de la mine, statul român, să îţi dau şi voucher de vacanţă?

Observatornews.ro "Rămas bun, dragă Bibişor". Ea este tânăra de 21 de ani care a plătit tributul pe Drumul Morţii E 85. Se afla pe scaunul din dreapta a maşinii condusă de prietena ei

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro O serie de poze neprelucrate, cu Jennifer Lopez la plajă, s-au viralizat. Anii și celulita n-au iertat-o nici pe ea! Cum arată, de fapt