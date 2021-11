Roxana Vancea, primele declarații după ce a născut un băiețel. „Eu am avut probleme cu sarcina”

„Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Că bunica. Bebele a cântărit la naștere 3200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!”, ne-a dezvăluit aceasta.

Roxana Vancea a avut o sarcină cu risc, însă nașterea nu a fost una grea. „Eu am avut probleme cu sarcina și toată sarcina am avut un inel din acela de îți ține colul închis. Doctorița mi l-a dat jos aseară și din momentul în care se dă inelul ăla jos, pot să nasc oricând.

Am înțeles că, având colul atât de scurt, nu o să am un travaliu foarte lung, dar sper să mă apuce într-un moment în care să ajung repede la spital”, a declarat Roxana Vancea, la Antena Stars, chiar înainte de naștere.

Antrenoarea de fitness a declarat că s-a îngrășat doar 5 kilograme, iar în timpul sarcinii și-a făcut toate poftele. Roxana este căsătorită din 2019 cu Dragoș Paiu, care are un băiețel dintr-o relație anterioară.

