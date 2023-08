Roxana Vancea a decis să petreacă vara asta mai mult timp cu copiii și mai puțin cu soțul, Dragoș. Așa că și-a făcut multe bagaje și împreună cu Zian și Milan a plecat la Târgu Jiu.

„Copiiilor le place foarte mult la țară. Și mie îmi place foarte mult, pentru că aici am copilărit și eu. Este zonă de munte, e mult mai răcoare decât în București.

În plus aici au bunicii, care îi răsfață nonstop. Am fost plecați în fiecare zi să facem activități. Am fost pe la Vâlcea, pe la Băile Olănești, la o cabană superbă în Malaia, în Voineasa câteva zile.

Am mers la Sibiu la fermă de cerbi, am vizitat parcul tematic Povestea Calendarului, Arsenal Park. I-am dus pe copii și la salină la Ocnele Mari, la Căsuța răsturnată, la Castelul vrăjitoarelor, la Ecvestria Ranch unde poți să hrănești căluți și alte animale, la Rânca, pe Transalpina.

Am vizitat foarte multe locuri. Nici nu mai știu unde nu am fost. În fiecare zi au ceva de făcut, copiii nu au timp să se plictisească”, a povestit Roxana Vancea pentru FANATIK.

Roxana Vancea și soțul ei au ales de comun acord să se „despartă” pe timp de vară.

„Copiii nu au acces la televizor, tabletă, telefon, desene. Nimic. Sunt de părere că lucrurile astea nu îi ajută cu nimic, din contră. Milan are acces la desene atunci când este la mama lui, la noi, nu. Dar nici nu cere, pentru că mereu facem câte ceva și nu are când să se mai uite și la TV.

Spre exemplu, vara asta, bunica (mama mea), l-a învățat să scrie și să citească. Acum el este foarte încântat să îi citească lui Zian povești”, a explicat Roxana.

„Mai am puțin până se împlinesc doi ani de creștere copil. Apoi o să mă întorc la sală cât este Zian la grădiniță. Vreau la 2 ani să îl duc la grădiniță și să îmi pun cliente la sală în timpul în care este el acolo.

Urmează să mergem la mare câteva zile, abia aștept. Și mai avem plănuit la începutul lui septembrie să mergem la o cabană superbă în Sibiu, Valdo Cabin, e foarte frumos acolo și sunt multe de făcut cu cei mici pe lângă”, a mărturisit Roxana pentru sursa citată.

