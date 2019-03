După ce și-a micșorat bustul, Ruby a vrut să-l mărească din nou , astfel că a apelat la implanturile mamare, iar acum are probleme, pentru că nu a respectat sfaturile medicului și a urcat pe scenă.

„Nu este om pe care să-l placă toată lumea. Îmi e efectiv rușine să vorbesc despre asta. De proastă mi-am pus implanturi. Nu recomand fetelor să facă ce am făcut eu. E atât de complicat… și pleacă din liceu. Eu aveam sânii foarte mari. Mi se părea prea mult pentru mine la momentul acela și am făcut o reducție. Am făcut treaba asta după ce am terminat liceul. După ceva ani am văzut că la modă erau sânii cum îi aveam în liceu. Și am ce?! Eu nu sunt la modă?! Și mi-am făcut implanturi de silicon. Nu pot să… Nu-mi plac sânii mei în momentul acesta. Ar trebui să-mi scot implanturile. Nu am atât timp cât să-mi permit să stau la pat. Am complicat și eu lucrurile că a doua zi eram pe scenă. Sânul stâng nu e de ieșit în oraș… Trebuia să-mi fac lucrul acesta de multă vreme. ‘, a declarat Ruby la Interviurile VIVA!.

„Mi-am făcut două operații de rinoplastie. Una după ce am implinit 18 ani, pentru că aveam un nas mare și strâmb. Îmi pare foarte rău că mi-am făcut implant mamar. Pe mine m-a complexat foarte tare nasul. Am așteptat foarte mult să fac 18 ani ca să-mi fac rinoplastie. Pasul acesta mi-a schimbat percepția despre mine. A doua operație la nas am făcut-o acum 2 ani și puțin, pentru că am simțit că este loc de mai bine. Îmi place mult pentru că arată natural. Arată de parcă l-aș avea eu de o viață. Mi-am pus acid hialuronic în buze, dar rău am făcut. Arătam ciudat rău și arătam rău”, a mai mărturisit cântăreața.

