În noua afacere, prezentatorul de la TVR are alături mai mulți investitori, care îi sunt prieteni, iar investițiile au fost colosale. Virgil Ianțu are o carieră de succes în televiziune, însă își dorește să reușească și în afaceri. Pentru că domeniul HoReCa era ceva nou pentru prezentator, el a decis să se asocieze cu persoane care au o experiență foarte mare în acest domeniu. Astfel, Claudia Militello este partenera de afaceri a lui Virgil Ianțu și are o experiență de peste 15 ani în domeniul HoReCa.

Restaurantul se află în centrul Bucureștiului, iar cei doi parteneri de afaceri au muncit timp de două luni pentru a pune totul la punct. La deschidere au participat mai multe vedete, care au venit să îi fie alături lui Virgil Ianțu la începutul noii afaceri. Andreea Esca, Andreea Marin, Andreea Raicu, Răzvan Fodor, Radu Vâlcan, Ciprian Marica s-au numărat printre cei care au venit la deschiderea restaurantului. De asemenea, prezentatorul TV a avut parte și de susținerea familiei sale, fiica sa și partenera lui l-au sprijinit în fiecare moment.

„Amuzant! Este foarte distractiv. Virgil este un suflet tânăr. Cred că orice vârstă va avea Virgil de aici înainte, ne-a demonstrat deja că este un suflet tânăr! Pune pasiune în ceea ce face, chiar și când nu cunoaște un domeniu, așa cum este cel de față. Îi iese!

Își dorește să fie acolo, să învețe, să fie sprijin, face glume de fiecare dată, dezamorsează multe tensiuni. Acesta a fost un șantier timp de două luni de zile, spre deosebire de primul restaurant, unde am depășit anul. A fost bine pentru că l-am avut pe Virgil alături! Atunci când ne era mai greu, o vorbă din partea lui Virgil rezolva orice situație!”, a declarat Claudia Militello pentru ego.ro.

„Am depășit 500.000 de euro”

Femeia de afaceri mai deține un restaurant în Voluntari, însă investiția pe care a făcut-o alături de Virgil Ianțu s-ar ridica la jumătate de milion de euro.

„Aici am depășit 500.000 de euro, acolo am depășit 700.000! Cam pe aici suntem poziționați. Dar acolo este un spațiu mult mai generos! Acolo avem două parcări, spre deosebire de centru, unde, din păcate, nu reușim oricât ne-am dori. Mai avem acolo un loc de joacă pentru copii, supravegheat de personal, care face activități cu ei. Aici spațiul nu ne-am permis.

Ne-am desfășurat într-un spațiu mai mic de data aceasta, dar am încercat să îl facem cât mai dinamic, astfel încât să se preteze pentru clientela din centrul Bucureștiului, de aici și diferența de investiție. Bineînțeles, am mai căpătat și puțină experiență în ceea ce presupune partea de construcții și amenajări!”, a mai dezvăluit Claudia Militello pentru sursa mai sus-menționată.

„Aici va fi mai mult decât un restaurant”

Pe lângă cariera lui de succes în televiziune, Virgil Ianțu își dorește să triumfe și în afaceri. Tocmai de aceea, prezentatorul de la TVR a anunțat într-un mesaj pe Facebook, zilele trecute, că își deschide în București un restaurant, care va purta numele Sciccheria Rosetti.

„Aici va fi mai mult decât un restaurant. E visul meu şi al prietenilor mei parteneri sau apropiați, de a avea un loc al nostru în care să râdem, să ascultăm o muzică pe gustul nostru şi să ne relaxăm. Sciccheria Rosetti poate deveni şi locul tău şi al prietenilor tăi.

Vom avea şi muzică live şi o atmosferă caldă şi relaxată. O să vă placă. Vă aşteptăm cu drag începând cu 27 ianuarie!”, a scris Virgil Ianţu pe Facebook, după care a venit cu precizări într-un interviu pentru Pagina de Media.

„Îmi doream tot timpul ceva mai mult, un loc în care să te simţi relaxat, fără masca publică”

„De câţiva ani mă tot gândesc la asta, dar era nevoie şi de cineva cu experienţă şi care se şi pricepe la asta. Un restaurant e un business foarte frumos, dar extrem de complicat dacă vrei să te ridici la un anumit nivel.

De-a lungul timpului am avut ocazia să intru în multe locuri care mi-au plăcut, dar îmi doream tot timpul ceva mai mult, un loc în care să te simţi relaxat, fără masca publică pe care o au oamenii în public, un loc în care să te întâlneşti cu prietenii, cu familia, un spaţiu elegant, dar cald şi primitor”, a zis el.

