Eduard Apostol (Cluj Napoca)

Pe lângă ariile celebre sau melodiile care nu lipsesc de la nicio petrecere din spațiul carpato-danubiano-pontic, Marcel Pavel ne-a acordat și un scurt interviu în care a vorbit despre fotbal. Mai ales că a participat la diverse evenimente din sport, cu serviciul său.

”Eu sunt onorat că am putut participa la decernarea trofeului, cu domnul Varga (n.red patronul CFR Cluj) mă cunosc de douăzeci de ani, cu Daniel Stanciu (n.red manager la club) la fel, de mulți ani. CFR Cluj este echipa mea preferată. Aș face o nedreptate dacă aș nominaliza un singur fotbalist care-mi place. Iubesc CFR Cluj, am prieteni aici… Bine, uite, îmi plac Țucudean, Omrani și Arlauskis, în mod special. Este un pleonasm să zici: ”Îmi place Dan Petrecu!”. El este o legendă vie, face parte din Generația e Aur, nu doar un mare fotbalist, ci și un mare antrenor. Dedic ”Aria învingătorilor” campionilor și, bineînțeles, le-am cântat și ”We are the champions”. Pentru mine, FCSB nu e o rivală, să aibă succes la anul. Eu vreau ca-n 2020 să fiu iar la Cluj să cânt pentru campionii României, CFR. Urez băieților glorie și iubire și să-și umple vitrina de trofee”, a comentat Pavel pentru Libertatea.