Brigitte Pastramă a luat decizia de a se muta în Dubai, în principal pentru a fi alături de fiica sa, Sara, care studiază acolo. În urmă cu mai bine de un an, soția lui Florin Pastramă a părăsit România și a început să construiască o nouă afacere în Emirate, concentrându-se pe renovări și design de interior, un domeniu în care are experiență.

Deși poate părea simplu să te muți și să reușești în Dubai, Brigitte a mărturisit că drumul a fost plin de provocări. Ea și soțul său au decis să ofere prețuri decente pentru serviciile lor, chiar dacă asta a însemnat să câștige mai puțin decât ar fi făcut-o în România. Cu toate acestea, Brigitte nu a renunțat, credința în Dumnezeu fiind un sprijin esențial în depășirea dificultăților.

„Ne-am deschis o firmă și facem design interior și renovări. Facem ceea ce am făcut și în România și ne foarte mulți bani pe care să îi investești ca să îți meargă foarte bine acolo. Dacă nu ai, faci doar cât să supraviețuiești, sincer. Chiar dacă mâna de lucru este mult mai ieftină ca în România și materia primă, sunt și foarte mulți oameni care vin acolo să își facă afaceri și oferă poate un produs pe care eu nu-l pot să-l oferă. Oferă o promisiune a ceva care niciodată nu o să se realizeze. Noi fiind și penticostali, pocăiți, noi nu vrem să mințim, nu putem să spunem că dăm ceva la un preț și apoi să mai cerem o altă sumă de bani.

Chestia asta se cam practică acolo în domeniul în care noi ne-am făcut businessul așa că ne este puțin greu. Am renovat, am avut câteva proiecte pe care le-am făcut, dar consider că dacă le-am fi făcut în Europa, în România, am fi câștigat de trei ori mai mult și ar fi fost mult mai ușor”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, la WOWnews.

„Eu și Florin suntem 75% din timp despărțiți”

În timp ce Brigitte își dedică timpul afacerii din Dubai, Florin Pastramă a rămas în România pentru a se ocupa de locația pentru evenimente pe care cuplul a deschis-o. Această separare fizică este un sacrificiu pe care l-au acceptat, fiind separați 75% din timp.

Chiar dacă Brigitte și-a găsit locul în Dubai, ea recunoaște că ar fi câștigat mai bine în România, dar este determinată să facă față provocărilor din Emirate, unde continuă să muncească din greu pentru succesul afacerii sale.

„Avem în continuare businessurile din România și consider că este, într-un fel, un sacrificiu pe care l-am făcut mutându-mă cu Sara în Dubai pentru că eu și Florin suntem 75% din timp despărțiți. El este cel care are grijă de businessul nostru, locul de petreceri pe care îl deținem în momentul de față, iar eu sunt cea care și cunosc mai bine limba engleză, sunt și mai apropiată de Sara și sunt în Dubai. Am încercat să facem și invers, dar Florin nu s-a adaptat foarte bine acolo așa că am rămas eu. Este un sacrificiu, după cum am spus. Noi am avut și proiecte aici, unde și câștigam și eram și faimoși.(…) Să începi de la zero, întro țară străină, unde chiar cunoșteam să vorbesc engleză, nu cunoșteam la nivelul la care o fac acum. Acum scriu și vorbesc bine pentru că asta cere țara. Limba engleză este limba în care se întâmplă toate lucrurile acolo, indiferent că mergi să faci un contract, să iei o casă, totul se întâmplă în engleză”, a mai explicat Brigitte Pastramă.

