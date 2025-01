Juratul de la „Chefi la cuțite” Alexandru Sautner a petrecut câteva zile alături de familie și prieteni într-o vacanță în care și-a încărcat bateriile, bucurându-se, în același timp, de o experiență culinară memorabilă. Chef Sautner a ales ca destinație Dubaiul, un loc în care nu a călătorit pentru prima dată, fiecare revenire aducându-i descoperiri gastronomice extrem de interesante.

„Suntem niște gurmanzi, atât eu, cât și soția mea”

„După toată oboseala și stresul acumulate la filmări, am simțit nevoia unei vacanțe, mi-am dorit o perioadă de relaxare pentru a-mi încărca bateriile. Am ales Dubai pentru că este aproape de noi și vremea este foarte plăcută în perioada asta. De data aceasta, a fost o vacanță scurtă – am fost doar eu, cu soția și fiica, iar acolo ne-am mai întâlnit cu niște prieteni. De câte ori merg la Dubai, explorez această destinație din punct de vedere gastronomic. Îmi place să cercetez trendurile culinare, să compar diverse preparate, să comand cât mai multe startere pentru că vreau să văd tehnici, gusturi, asocieri de ingrediente în bucătăriile din Dubai. Dar, nu mă pot ascunde, fiecare experiență culinară din Dubai se întâmplă și pentru că suntem niște gurmanzi, atât eu, cât și soția mea”, a povestit chef Alexandru Sautner.

Recomandări O judecătoare și amicul ei interlop, prinși cu „praf alb pe nas”. Ana Maria Chirilă îi acuză pe procurori că ar fi bătut ilegal palma cu SRI pentru a o înregistra

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Și a continuat: „Sunt restaurante foarte bune acolo, restaurante cu stele Michelin. De fiecare dată sunt impresionat de calitatea mâncării din Dubai. O experiență gastronomică memorabilă am avut și la piața de pește, de unde îți poți alege un pește care apoi să fie preparat cum îți dorești la restaurantul de acolo. Însă pentru că am vorbit doar despre mâncare, voi echilibra lucrurile, spunând că am făcut și mișcare – plimbări lungi în fiecare dimineață și chiar puțin sport, ca să încep anul cu dreptul”.

Cine este Alexandru Sautner

Alexandru Sautner a început aventura în HoReCa în anul 1991, în Germania. În 1998, și-a deschis acolo primul restaurant, în 2003, pe al doilea și în 2005, pe al treilea. În 2013, s-a întors în țară și a inaugurat Caelia, un restaurant aflat pe plaja din Mamaia.

La începutul lui 2015, Alexandru Sautner a deschis prima gelaterie artizanală din București, Cremeria Emilia, care ulterior a devenit Gioelia, în prezent având 14 locații. În 2020, el a lansat un nou proiect, restaurantul Oliveto, un restaurant cu bucătărie mediteraneeană, pe care îl administrează, iar uneori intră și în bucătărie.

Recomandări Tancurile vor continua să aibă un rol major pe câmpul de luptă, dar vor trebui să arate cu totul altfel, spune un important general european

Alexandru Sautner a fost anunţat ca jurat în emisiunea „Chefi la cuţite” de la Antena 1, în 11 decembrie 2023. El face parte, alături de Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia, din noua echipă de juraţi care îi înlocuieşte pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News