Evenimentul, EXIT139 a fost un spectacol de sărituri BASE, care a reunit 31 dintre cei mai buni săritori BASE din lume. BASE Jumping înseamnă o săritură de la înălțime cu parașuta.

Proiectată exclusiv pentru acest eveniment, o platformă de 12 metri, care se întinde cu 6 metri dincolo de balconul etajului 139 al Burj Khalifa, a servit drept rampă de lansare.

„Fiecare salt a fost unic”

Dincolo de măiestria tehnică, fiecare salt a fost „o expresie a creativității, provocând sportivii să își aducă propria personalitate și fler la salt, făcând ca fiecare să fie unic”.

Un total de 437 de sărituri au fost executate în timpul celor două zile de spectacol

„Evenimente precum EXIT139 exemplifică spiritul dinamic și inovator al Dubaiului, consolidând statutul orașului ca centru global pentru experiențe de clasă mondială și aventuri pline de adrenalină. Prin depășirea continuă a limitelor în ceea ce privește sporturile extreme și divertismentul, Dubai își consolidează poziția de destinație supremă de vizitat, locuit și lucrat”, a declarat Issam Kazim, CEO al Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

Citatul din Pescărușul Jonathan Livingston

Printre sportivii care au sărit s-a numărat și Cornelia Mihai. Ploieșteanca a postat, pe Instagram, o imagine cu săritura ei.

Ea a scris „Perfect speed, my son, is being there” („Viteza perfectă, fiul meu, este acolo”), un citat din romanul Pescăruşul Jonathan Livingston, al lui Richard Bach.

De la apariţia sa, în 1970, cartea a fost vândută în peste 60 de milioane de exemplare (primul milion în nici doi ani de la publicare), potrivit Humanitas.

Richard Bach a scris o poveste pentru cei care îşi ascultă inima şi nu trăiesc numai după reguli, cei pentru care efortul desăvârşirii înseamnă o răsplată în sine. Ei ştiu că viaţa adevărată se găseşte dincolo de aparenţe, de aceea locul lor este alături de Jonathan, încercând să-şi depăşească limitele.

Vei începe să atingi raiul, Jonathan, în momentul care vei atinge viteza perfectă. Și asta nu înseamnă să zbori la o mie de mile pe oră, sau un milion, sau să zbori cu viteza luminii. Pentru că orice număr este o limită, iar perfecțiunea nu are limite. Viteza perfectă, fiul meu, este acolo.

Cine este Cornelia Mihai

În 2016, Cornelia Mihai era triplă campioană mondială la Canopy Piloting (pilotaj acrobatic cu paraşuta), considerat a fi cea mai periculoasă specialitate de paraşutism.

Deținea două recorduri mondiale la viteză şi distanţă şi, totodată, era prima femeie din lume multiplu medaliată la un Campionat Mondial de „pilotaj cu paraşuta”, potrivit Avantaje.

A spune că parașutismul a devenit stilul meu de viață este un adevăr incontestabil. Am început cursurile de parașutism la 17 ani, la Aeroclubul Strejnic, deși ai mei nu erau foarte încântați de asta.

„Este dureros de frumos acolo sus”

„Este dureros de frumos acolo sus’, mărturisea Cornelia. Şi mereu, între ieşirea din avion şi aterizare, minutele de cădere liberă, alunecarea aceea în care ajungi să cazi cu 40 de metri pe secundă şi pe care Cornelia le numeşte „minutele mele de absolut”.

A fost prima fată din România care a sărit de la 4.000 de metri, cu un aparat de fotografiat montat pe cască.

14.000 de salturi la activ, Muay Thai și floricele de porumb

Ea a făcut parte din echipa Skydive Dubai Swoop din 2013 până în 2016. Considerată o legendă în domeniu, „Swooperwoman”, are 14.000 de sărituri la activ, potrivit Jyro.

Când nu sare cu parașuta, practică Muay Thai, face plimbări lungi pe plajă și merge la cinema pentru floricele de porumb și caramel. Are un câine pe nume Punky.

