Recent, Sara a împlinit 15 ani, iar mama ei i-a organizat o superpetrecere, unde au fost invitați toți prietenii ei. Fiica lui Brigitte a mărturisit că nu a intrat la liceul la care și-a dorit, deși avea notă mare obținută la Evaluarea Națională.

„Nu, nu am intrat (n.r. – la liceul unde își dorea). Am luat o notă destul de bună și am intrat la un liceu foarte prost. Am intrat la un liceu cu 3 note mai mici decât nota pe care am luat-o eu. Acum o să mă duc la un liceu privat pentru că nu sunt deloc fericită cu liceul la care am intrat. M-am dus zilele acestea de la școala unde am fost și acum trebuie doar să mă duc la școală și să plătească mama suma. Așa mă transfer, mă înscrie”, a declarat Sara pentru ego.ro.

Pe viitor, fiica vedetei își dorește să studieze la Facultatea de Drept și să devină notar. „Vreau să dau la Facultatea de Drept, să mă fac notar. Dar nu știu acum cum o să meargă. O să încerc. Nu prea aș vrea să plec (n.r. din țară), dar, între timp, poate o să mă mai răzgândesc. Nu știu sigur”, a mai spus fiica vedetei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Brigitte, reguli stricte pentru fiica ei

Fosta soție a lui Ilie Năstase este foarte dură atunci când vine vorba de educația fiicei sale. Brigitte Pastramă i-a pus mai multe interdicții adolescentei.

„Nu mă lasă să fac foarte multe. Să ies afară seara, mă lasă să ies afară până la 22.00-23.00 maximum. Nu prea mă lasă să dorm la prietenele mele acasă, abia m-a lăsat ieri, de ziua mea. Cam atâta nu mă lasă. Nu mă lasă să plec altundeva, în alt oraș, fără să fie și ea cu mine”, a declarat Sara.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Filmarea asta i-a distrus cariera!” Totul s-a întâmplat imediat!”.Ce conţinea filmuleţul e interzis minorilor

Playtech.ro Anamaria Prodan RUPE TĂCEREA despre ce îi place în pat. Singurul lucru pe care nu l-ar face NICIODATĂ: În rest, am încercat absolut tot”

Observatornews.ro "Doar în Costineşti poţi vedea aşa ceva". Şi-au agăţat "costiţa" şi slana afumată de umbrelă şi au încins un ospăţ pe cinste pe plajă

HOROSCOP Horoscop 19 iulie 2022. Scorpionii vor deveni centrul de interes al unui grup anume, din mediul profesional sau nu

Știrileprotv.ro „Un filament asemănător unui șarpe s-a lansat” și va mătura astăzi Pământul. Ce trebuie să știm

Orangesport.ro "Nu mai are mult". Spioni infiltraţi în Kremlin au aflat cât mai are de trăit Vladimir Putin! Data înaintată de informatori

PUBLICITATE Consultația medicală la care ar trebui să meargă orice român, cel puțin o dată pe an

PUBLICITATE MODIVO pentru ocazii speciale