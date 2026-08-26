Celebra artistă de muzică populară a afirmat că a avut noroc toată viața că a avut voce și a putut cânta, iar pentru acest lucru i-a mulțumit mamei ei că a născut-o.

„Am pensie 2.300 de lei. Eu nu am trăit din pensie niciodată. Mereu am avut cântări, o recepție, o masă, o zi onomastică și mi-am pus și eu acolo deoparte. Sunt strângătoare! Curgeau apele pe mine și eu cântam… Norocul meu a fost că mi-a dat Dumnezeu voce.

Am văzut 30 de țări. M-am uitat la cer și am zis: «Mamă, îți mulțumesc că m-ai făcut». Am văzut toată Italia. A fost mulțumirea mea sufletește că Dumnezeu mi-a dat pe altă parte. Nu mi-a dat pe partea de dragoste, bărbat, dar mi-a dat pe partea cu cântarea. Și am avut noroc. Am o stea acolo care mă iubește”, a afirmat Saveta Bogdan în cadrul emisiunii „Online story”, potrivit WOWbiz.

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În urmă cu doar câteva săptămâni, într-un interviu pe care îl acorda pentru SpyNews, cântăreața de muzică populară dezvăluia însă o altă sumă: „Eu niciodată n-am trăit din pensie, că mereu am avut cântări. Pensie am lunar 3.000 de lei. Am și eu ca tot omul facturi de plătit, întreținere, telefoane, cablu!”.

Saveta Bogdan a vorbit și în anul 2024 despre pensia pe care o primește de la statul român. La acea vreme, ea spunea că are 3.000 de lei după recalculare, deoarece înainte primea doar 1.200 de lei.

„Sunt bine, sunt sănătoasă, cânt, îmi văd de treaba mea. Am o pensie, dragii mei, să știți că sunt bine și sănătoasă. Nu am o pensie de 100 de milioane, dar am o pensie acolo de 30, mă descurc. Și cu ce mai cânt, mă descurc”, spunea artista de muzică populară.

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