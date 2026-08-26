Notă: Informațiile prezentate în acest articol au un caracter exclusiv informativ și nu înlocuiesc consultația, diagnosticul sau tratamentul medical de specialitate. Orice medicament, fie el cu rețetă sau fără prescripție (OTC), precum și suplimentele alimentare, trebuie administrate numai după consultarea unui medic sau a unui farmacist. Citiți cu atenție prospectul fiecărui produs înainte de utilizare.

Alternative naturale la analgezicele clasice: când și cum le poți folosi

Medicamentele clasice pentru durere nu sunt singura opțiune atunci când te chinuie o durere. Data viitoare când te confrunți cu o durere de cap, de dinți, de spate sau cu un disconfort muscular ori articular, poți lua în calcul și variante din natură, cum ar fi remediile pe bază de plante.

Cei mai mulți români dau fuga la farmacie și iau pastile și pentru cea mai mică durere, însă analgezicele clasice vin la pachet cu riscul unor efecte secundare și pot interacționa cu alte medicamente.

Deși anumite situații pot necesita medicamente pentru durere eliberate pe bază de rețetă sau fără rețetă (OTC), este posibil să obții o parte din alinarea de care ai nevoie cu ajutorul diferitelor analgezice naturale. Multe plante și condimente au o istorie lungă de utilizare în reducerea inflamației și a durerii, potrivit healthline.com.

Este important de reținut că remediile naturiste nu sunt potrivite pentru orice tip de durere și nu înlocuiesc tratamentul recomandat de medic. În cazul produselor administrate intern, este indicat să ceri sfatul medicului sau farmacistului, mai ales dacă urmezi deja un tratament sau ai alte probleme de sănătate.

Unguentele pe bază de spânz, un remediu tradițional

Una dintre plantele folosite în tradiția populară românească pentru preparate destinate durerilor articulare este spânzul (Helleborus purpurascens). În farmacii se găsesc diverse produse finite care conțin extract de spânz, inclusiv geluri și unguente pentru masaj.

Unguentul simplu de spânz – este folosit tradițional pentru masajul zonelor cu disconfort muscular și articular, inclusiv în cazul durerilor de spate, al rigidității sau al durerilor asociate solicitării articulațiilor.

Unguentul de spânz combinat cu gălbenele – Unele formule combină extractul de spânz cu gălbenele și alte ingrediente vegetale. Gălbenelele sunt cunoscute pentru proprietățile lor calmante și emoliente, iar astfel de produse sunt utilizate pentru masajul pielii și al zonelor solicitate.

Atenție: Unguentul de spânz se aplică doar pe pielea intactă, fără tăieturi sau răni, în strat subțire, masând ușor până se absoarbe complet. Produsele cu spânz sunt destinate utilizării externe și trebuie folosite conform instrucțiunilor producătorului. Spânzul ca plantă este toxic și nu trebuie folosit pentru prepararea acasă a unor unguente, macerate sau alte remedii. Spală-te bine pe mâini după utilizare.

Alte opțiuni accesibile de pe raftul farmaciei

Geluri cu spânz și gălbenele: pot fi preferate de cei care doresc o textură mai ușoară și o absorbție rapidă.

pot fi preferate de cei care doresc o textură mai ușoară și o absorbție rapidă. Produse cu spânz și untul-pământului: combinații întâlnite în produsele naturiste destinate masajului zonelor cu disconfort muscular și articular.

combinații întâlnite în produsele naturiste destinate masajului zonelor cu disconfort muscular și articular. Diclofenac sau ibuprofen sub formă de gel: sunt medicamente antiinflamatoare pentru uz topic și pot fi utile în anumite dureri musculoscheletale. Se folosesc conform prospectului și nu trebuie confundate cu suplimentele sau produsele cosmetice pe bază de plante.

sunt medicamente antiinflamatoare pentru uz topic și pot fi utile în anumite dureri musculoscheletale. Se folosesc conform prospectului și nu trebuie confundate cu suplimentele sau produsele cosmetice pe bază de plante. Produse cu gheara-diavolului: sunt disponibile sub diverse forme și sunt folosite tradițional pentru disconfortul articular și muscular.

sunt disponibile sub diverse forme și sunt folosite tradițional pentru disconfortul articular și muscular. Balsamuri răcoritoare sau încălzitoare: produsele cu mentol, camfor sau alte ingrediente vegetale pot oferi o senzație temporară de răcorire sau încălzire în timpul masajului.

Suplimente și plante care pot contribui la reducerea disconfortului

Remediile naturiste sunt ideale ca ajutor complementar, iar eficiența lor depinde mult de tipul și cauza durerii, potrivit catena.ro. Atenție, însă, acestea nu înlocuiesc tratamentul prescris de medicul reumatolog. Unele plante și suplimente au fost studiate pentru efectele lor antiinflamatoare sau analgezice, însă dovezile nu sunt la fel de solide ca în cazul medicamentelor.

Turmeric (Curcuma longa): principala substanță activă, curcumina, este cercetată pentru proprietățile sale antiinflamatoare. Unele studii sugerează că produsele pe bază de turmeric ar putea contribui la reducerea durerii și îmbunătățirea funcției în cazul osteoartritei genunchiului. Turmericul poate fi consumat ca aliment sau administrat sub formă de supliment. Unele produse conțin și piperină, pentru creșterea absorbției.

(Curcuma longa): principala substanță activă, curcumina, este cercetată pentru proprietățile sale antiinflamatoare. Unele studii sugerează că produsele pe bază de turmeric ar putea contribui la reducerea durerii și îmbunătățirea funcției în cazul osteoartritei genunchiului. Turmericul poate fi consumat ca aliment sau administrat sub formă de supliment. Unele produse conțin și piperină, pentru creșterea absorbției. Boswellia – a rborele de tămâie: cunoscută popular și sub numele de tămâie indiană, Boswellia este extrem de utilizată în medicina tradițională din India. Unele cercetări sugerează că extractele de Boswellia pot contribui la reducerea durerii și rigidității asociate osteoartritei, însă sunt necesare studii mai ample pentru confirmarea beneficiilor.

cunoscută popular și sub numele de tămâie indiană, Boswellia este extrem de utilizată în medicina tradițională din India. Unele cercetări sugerează că extractele de Boswellia pot contribui la reducerea durerii și rigidității asociate osteoartritei, însă sunt necesare studii mai ample pentru confirmarea beneficiilor. Ghimbir: conține compuși precum gingerolii, studiați pentru proprietățile antiinflamatoare. Poate fi consumat sub formă de ceai, condiment sau aliment, iar suplimentele cu ghimbir sunt disponibile în farmacii și magazine naturiste.

conține compuși precum gingerolii, studiați pentru proprietățile antiinflamatoare. Poate fi consumat sub formă de ceai, condiment sau aliment, iar suplimentele cu ghimbir sunt disponibile în farmacii și magazine naturiste. Capsaicină (extract de ardei iute): poate reduce temporar transmiterea semnalelor de durere la nivelul nervilor și poate contribui la ameliorarea anumitor dureri localizate. Se aplică local sub formă de creme, geluri sau plasturi.

poate reduce temporar transmiterea semnalelor de durere la nivelul nervilor și poate contribui la ameliorarea anumitor dureri localizate. Se aplică local sub formă de creme, geluri sau plasturi. Omega-3 (ulei de pește) : capsulele bogate în DHA și EPA au fost studiate pentru rolul lor în procesele inflamatorii. Unele cercetări indică beneficii în anumite afecțiuni inflamatorii, însă efectul nu este același pentru toate tipurile de durere.

: capsulele bogate în DHA și EPA au fost studiate pentru rolul lor în procesele inflamatorii. Unele cercetări indică beneficii în anumite afecțiuni inflamatorii, însă efectul nu este același pentru toate tipurile de durere. Ceai verde: antioxidantul EGCG din compoziție este cercetat pentru proprietățile sale antiinflamatoare. Consumul de ceai verde nu trebuie însă confundat cu administrarea suplimentelor concentrate, care pot avea un profil diferit de siguranță.

antioxidantul EGCG din compoziție este cercetat pentru proprietățile sale antiinflamatoare. Consumul de ceai verde nu trebuie însă confundat cu administrarea suplimentelor concentrate, care pot avea un profil diferit de siguranță. Cuișoarele: sunt folosite adesea pentru a aromatiza preparatele din carne și orez, dar sunt de asemenea cunoscute pentru conținutul de eugenol, un compus cu proprietăți analgezice. Cuișoarele sunt disponibile sub formă de condiment, pulbere sau capsule. Uleiul de cuișoare este foarte concentrat și trebuie utilizat cu prudență, conform indicațiilor produsului, deoarece poate irita pielea.

Alte remedii pe bază de plante

Cercetările sugerează că și alte câteva plante pot avea proprietăți analgezice sau antiinflamatoare. Multe dintre acestea pot fi folosite sub formă de ceaiuri, extracte sau uleiuri esențiale. Printre ele se numără:

levănțica/lavanda (Lavandula angustifolia);

rozmarinul (Rosmarinus officinalis);

menta (Mentha piperita);

spilcuța (Tanacetum parthenium).

Se crede că unele extracte din plante ajută la ameliorarea durerii deoarece conțin compuși fenolici, flavonoide și alte substanțe cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Totuși, efectele pot varia în funcție de plantă, concentrație și modul de administrare.

Stilul de viață: primul pas spre articulații fără durere

Un unguent sau un gel bun poate ajuta temporar, dar schimbările din viața de zi cu zi sunt importante pentru sănătatea articulațiilor și pentru controlul durerii pe termen lung:

Menține o greutate sănătoasă: Fiecare kilogram în plus pune o presiune uriașă asupra articulațiilor, în special asupra genunchilor și șoldurilor. Adoptă o alimentație echilibrată: consumă legume, fructe, pește, nuci și alte alimente nutritive și limitează excesul de zahăr și alimente ultraprocesate. Fă mișcare în mod regulat: mersul pe jos, exercițiile ușoare și activitățile adaptate condiției fizice pot ajuta la menținerea mobilității. Dormi suficient și hidratează-te: somnul și hidratarea fac parte dintr-un stil de viață sănătos și pot influența modul în care organismul gestionează durerea. Evită fumatul și limitează alcoolul: ambele obiceiuri pot afecta sănătatea generală și recuperarea organismului.

„Durerile reumatice nu trebuie acceptate ca fiind «normale». Ele pot fi controlate, uneori chiar semnificativ reduse. Cheia este abordarea corectă, multilaterală. Nu există o soluție magică, dar există alternative care, împreună, se pot dovedi eficiente. Important este ca pacientul să nu le ignore de la bun început. Cu cât acționează mai devreme și se prezintă la medic, cu atât rezultatele vor fi mai rapide și mai sustenabile”, a explicat dr. Iasmina Wadi pentru Catena.

Ce trebuie să știi înainte de a folosi analgezicele naturale

Ameliorarea durerii și a inflamației într-un mod mai natural poate avea multe beneficii. Cu toate acestea, unele analgezice naturale nu au fost suficient studiate la oameni, în special în ceea ce privește doza și utilizarea pe termen lung, iar multe suplimente pot varia ca formulă și concentrație.

De asemenea, faptul că un produs este natural nu înseamnă automat că este lipsit de riscuri. Unele plante și suplimente pot provoca reacții adverse sau pot interacționa cu medicamentele.

Aceste produse pot fi eficiente doar pentru anumite cauze ale durerii și este posibil să nu funcționeze pentru toată lumea. Prin urmare, dacă te confrunți cu dureri persistente, severe sau recurente, cel mai bine este să discuți cu un medic înainte de a încerca să le tratezi exclusiv cu remedii naturiste.

Remediile simple din farmacie pot fi o soluție accesibilă pentru ameliorarea temporară a unor dureri de zi cu zi, însă nu există o soluție magică. Alegerea corectă a produsului, folosirea lui conform instrucțiunilor și un stil de viață sănătos pot face parte dintr-o abordare mai largă a durerii. Însă este important să consulți un cadru medical calificat înainte de a adăuga suplimente în rutina ta, mai ales dacă ai afecțiuni medicale preexistente sau iei alte medicamente.

Pentru alegerea celor mai potrivite soluții împotriva disconfortului muscular și articular, poți explora produsele și sfaturile de specialitate din farmaciile Catena.