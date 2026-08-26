Ce au relatat martorii

Martorii au relatat că acesta s-ar fi prăbușit deodată pe trotuar în timp ce mergea prin zona Zattere împreună cu alte trei persoane. În alte relatări, acesta ar fi căzut în timp ce alerga. Serviciile de urgență au fost chemate la fața locului de trecători, dar nu au reușit să îi salveze viața.

Pe rețelele sociale ale grupului „Veneziani non distratti” a apărut o postare care indica faptul că o pereche de turiști vârstnici a fost jefuită în zona Frari, pierzând inclusiv medicamente esențiale.

„Cuplu de vârstnici jefuit în zona Frari, patru bărbați implicați, printre care Dragan și Mika. Documente și medicamente salvatoare de vieți au fost furate”, se arată în postare.

În acel moment, în Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari avea loc o înmormântare, ceea ce a atras și mai mulți martori.

Cauza decesului ar fi fost un infarct, conform primelor ipoteze

Ulterior, „Mika” a fost văzut pe malul Zattere, unde i s-a făcut rău brusc și a decedat înainte ca medicii să poată interveni. Potrivit primelor ipoteze, cauza decesului ar fi fost un infarct, scrie publicația menționată.

Moartea acestuia a generat reacții mixte pe rețelele de socializare. După ce inițial oamenii au cerut măsuri mai stricte împotriva infracționalității stradale, vestea decesului său a stârnit un val de mesaje pline de ură și sarcasm.

„Nu vreau să fiu rea, dar karma și-a făcut datoria în acest caz!”, a scris o femeie.

Alții chiar s-au lăudat că au „ciocnit un pahar” în urma aflării veștii.

Cu toate acestea, câțiva utilizatori au condamnat tonul comentariilor.

„Nu e normal să reacționăm astfel față de moartea unui om, indiferent de trecutul său”, a remarcat un cetățean.

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