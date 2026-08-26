O femeie așteaptă între 7 și 10 ani diagnosticul de endometrioză

La nivel global, endometrioza afectează aproximativ 10% din populația feminină de vârstă reproductivă, adică 190 de milioane de femei. Durerile nu anulează doar zâmbete, ci și vieți: scade productivitatea cu o medie de 10,8 ore pe săptămână pentru fiecare persoană afectată. Iar cel mai dureros aspect este timpul irosit: o pacientă așteaptă, în medie, între 7 și 10 ani de la primele simptome până când un medic îi spune, în sfârșit: „Te cred. Știu ce ai.” Dr. Alin Constantin poartă cu sine o convingere simplă: nicio femeie nu ar trebui să sufere în tăcere.

Această revolta interioară s-a născut chiar la începutul carierei sale, când s-a izbit de „cameleonul ginecologiei”, o afecțiune complexă care distruge în tăcere corpurile și fertilitatea femeilor, dar care este prea ușor ignorată.

„Am văzut prea multe paciente neglijate, nu din răutate, ci din lipsă de cunoaștere. Mama, bunica, societatea le-au spus că «așa e la femei». Noi trebuie să vindecăm mai întâi această mentalitate, ca să putem vindeca trupul, ” a precizat pentru Libertatea dr. Alin Constantin.

Lecție germană de la profesorul Hans Tinneberg, legenda mondială a chirurgiei ginecologice

După absolvirea UMF „Carol Davila” din București, Alin Constantin a plecat în Germania. Timp de un deceniu, a profesat în spitale din Aschaffenburg, Frankfurt, Hamburg și Homburg, evoluând de la medic rezident la medic primar.

Dr. Alin Constantin, medic ginecolog. Foto: arhiva personală

La Frankfurt, drumul său s-a intersectat cu o legendă mondială a chirurgiei ginecologice: Profesorul Hans Tinneberg, omul care asistase la primele laparoscopii din lume în anii ’70.

„Veneam din școala românească dură. Colegii germani se fereau de stilul profului, fiind mai «old-school» și exigent. Eu am simțit însă că cineva mă iubește, că îi pasă. A văzut în mine un tânăr gata să nu mai plece acasă după gărzi, să sacrifice tot pentru meserie, și a investit în mine totul. Mi-a fost profesor, coach, tată și bunic,” a declarat dr. Alin Constantin pentru Libertatea.

Acea legătură profundă a lăsat o amprentă eternă. Ca semn de recunoștință, dr. Constantin a creat ulterior Premiul Internațional „Hans Tinneberg”, acordat în cadrul Congresului European de Endometrioză de la Bologna.

Maratonul speranței din Kenya:„Healy Mama Africa”

Adevăratul examen al sufletului nu s-a dat în clinicile elegante din Hamburg, ci pe pământul roșu al Africii. Totul a pornit de la o prietenie cu un chirurg kenyan, dr. Joe Njagi. Descoperind că în Kenya ecografiile nu erau făcute de ginecologi, ci de tehnicieni care ratau leziunile, dr. Alin Constantin s-a oferit să îl învețe ecografie avansată.

Așezați seară de seară la masă, desenând idei cu pixul pe șervețele, cei doi au creat un proiect îndrăzneț: „Healy Mama Africa”, un maraton de diagnostic și tratament gratuit.

Dr. Alin Constantin, medic român ginecolog care a efectuat prima operație de endometrioză diafragmatică complexă din Africa. Foto: arhiva personală

Au lăsat la o parte confortul capitalei Nairobi și s-au aruncat în inima Africii rurale. În curtea spitalului misionar ACK Mount Kenya, unde drumurile asfaltate erau o necunoscută, au ridicat corturi de nunți direct pe iarbă pentru a le transforma în săli de congres, transmițând live din blocul operator. Alături de o echipă internațională, din Europa, America, India și Africa, Alin Constantin a efectuat prima operație de endometrioză diafragmatică complexă din Africa, având alături un chirurg cardiotoracic.

Într-un singur bootcamp umanitar, au consultat peste 100 de paciente și au realizat 23 de operații de o complexitate extremă. Însă adevărata lecție a fost una de umanitate.

„Veneam dintr-un loc cu setup occidental și acolo am avut contact direct cu lumea reală. Te face extrem de smerit să vezi cu cât de puțin trăiesc oamenii de acolo și cât sunt de fericiți, în ciuda lipsurilor. Pacientele plecau în lacrimi după ecografie, nu de durere, ci pentru că, pentru prima dată în viață, cineva le asculta, le înțelegea și le oferise o soluție. Au o rezistență și o bunătate care te marchează definitiv.”

Misiunile sale au continuat ulterior în Egipt (Cairo și Zagazig), India, Danemarca și Italia, dar lecția din Kenya i-a rămas gravată în suflet.

Descoperirea care dărâmă miturile endometriozei: Studiul EndoScanAfrica

Pasiunea medicului s-a transformat și într-o premieră științifică mondială. Ani de zile s-a crezut că endometrioza este o boală „a femeilor occidentale”. Dr. Constantin, alături de o echipă internațională, a realizat primul studiu ecografic din Africa Sub-Sahariană publicat în prestigiosul International Journal of Gynecology & Obstetrics (2025).

Evaluând 34 de femei din Nairobi cu un protocol ultraspecializat (IDEA), cifrele au dărâmat orice mit:

88% dintre ele sufereau de adenomioză;

dintre ele sufereau de adenomioză; 50% aveau endometrioză profundă, iar la 23.5% boala invadase deja intestinul;

aveau endometrioză profundă, iar la boala invadase deja intestinul; Femeile care mai fuseseră operate în trecut aveau un risc de 23,8 ori mai mare de a avea boală intestinală profundă — un semn clar al intervențiilor anterioare incomplete.

„Aceste rezultate confirmă ceea ce femeile din Africa spun de ani de zile: durerea lor este reală, severă și mult prea des ignorată. Accesul limitat la imagistică specializată contribuie major la întârzierile de diagnostic.”

Întoarcerea acasă: Lecțiile din Africa pentru pacientele din România

După un deceniu de străinătate, dorul de casă l-a adus pe dr. Alin Constantin înapoi în România, unde lucrează într-un spital privat. A adus cu el toată șțiința acumulată din chirurgia laparoscopică avansată și intervențiile cu robotul DaVinci Xe, dar mai ales dorința de a schimba mentalitățile de acasă. Datele din studiul african reprezintă, de fapt, un semnal de alarmă direct pentru femeile din România.

„Dacă 88% dintre femeile testate cu simptome au adenomioză, procentul este similar și la noi. Durerile la menstruație NU sunt normale! Dacă o tânără de 14–16 ani înțelege asta și ajunge devreme la un specialist, putem opri boala din evoluție înainte să fie nevoie de intervenții majore,” spune dr. Constantin.

Medicul atrage atenția că o simplă ecografie de rutină ratează adesea boala. Este nevoie de examinatori instruiți în Protocolul IDEA, capabili să vadă leziunile profunde dincolo de suprafață, printr-o evaluare prin ecografie transvaginală specializată.

Cele 5 semnale de alarmă ale endometriozei

Endometrioza este o boală progresivă, iar recunoașterea simptomelor din timp previne complicațiile severe și protejează fertilitatea. Dacă identifici măcar două dintre semnele de mai jos, consultă un medic specialist:

Dureri menstruale severe: Durerea care te incapacitează, iradiază spre spate sau picioare și nu trece cu pastile obișnuite NU este normală.

Durerea care te incapacitează, iradiază spre spate sau picioare și nu trece cu pastile obișnuite NU este normală. Durere pelviană cronică: Suferință prezentă constant în abdomenul inferior sau lombar, accentuată la ovulație, efort fizic sau urinat.

Suferință prezentă constant în abdomenul inferior sau lombar, accentuată la ovulație, efort fizic sau urinat. Durere la contactul sexual profund: Un simptom organic specific endometriozei profunde, apărut din cauza leziunilor din spatele uterului.

Un simptom organic specific endometriozei profunde, apărut din cauza leziunilor din spatele uterului. Simptome digestive și urinare ciclice: Balonare severă („endo belly”), defecație dureroasă sau urinat frecvent — toate agravate vizibil în timpul menstruației (adesea confundate eronat cu colonul iritabil).

Balonare severă („endo belly”), defecație dureroasă sau urinat frecvent — toate agravate vizibil în timpul menstruației (adesea confundate eronat cu colonul iritabil). Infertilitate: Afectează până la 50% dintre paciente, dar diagnosticul precoce și tratamentul corect permit obținerea unei sarcini.

„Durerile la menstruație nu sunt normale. Durerea menstruală care te doboară nu e ceva cu care trebuie să te obișnuiești. E semnal de boală organică,” afirmă dr. Alin Constantin.

Endometrioza poate afecta orice femeie, iar cauzele exacte nu au fost încă descoperite. Un proiect de lege votat pozitiv de către Senat prevede acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Inițiativa a fost transmisă la Camera Deputaților (sub numărul PL-x 559/2025), unde se află în dezbatere la comisiile de specialitate.





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