„La data de 26.08.2026, orele 19.00, minora Bubulincă Alesia-Elena, în vârstă de 13 ani, a plecat voluntar de la adresa de domiciliu din orașul Bragadiru, str. Libertații, jud. Ilfov”.
„Semnalmente: 1,50 înălțime, constituție robustă, păr brunet, ochi negri. Îmbrăcăminte: pantaloni scurți de culoare gri, tricou gri, adidași negri”.
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