Pe lângă capitala Ucrainei, Putin ia în considerare să lanseze tot mai multe rachete balistice asupra obiectivelor de infrastructură din alte orașe ale țării vecine.

Unii oficiali ruși cred totodată că regimul de la Moscova va recurge la arme nucleare tactice ca o ultimă soluție, întrucât pierderea războiului este un scenariu absolut inacceptabil pentru Putin și acoliții săi.

Kremlinul consideră că negocierile impulsionate de administrația Trump au eșuat, întorcându-se practic la punctul de plecare.

În pofida presiunii economice și rezultate în urma atacurilor aeriene asupra rafinăriilor, porturilor și centrelor logistice din Rusia, Putin nu vrea să dea înapoi, iar vocile radicale din jurul său cer o escaladare până la folosirea unor arme nucleare tactice.

În ceea ce privește deblocarea negocierilor de pace, Kremlinul nu exclude noi întâlniri cu emisarii președintelui american Donald Trump, dar nu le dă nicio șansă.

Nu se știe în ce măsură Putin se gândește la aceste lucruri, dar Kremlinul obișnuiește să dea pe surse anonime fel și fel de scenarii în funcție de interesul său de moment.

Bloomberg preia aceste informații în sens jurnalistic, cu prudența necesară și precizează că nu există niciun indiciu că Putin se pregătește să folosească arme nucleare tactice.

Fosta administrație a SUA, condusă de democratul Joe Biden, l-a avertizat pe Putin asupra consecințelor unui atac nuclear. Potrivit fostei consiliere prezidențiale Fiona Hill, administrația Biden i-a transmis lui Putin că un atac nuclear asupra Ucrainei va atrage un atac convențional al SUA împotriva Rusiei.

Și China se opune vehement ca Rusia să folosească arme nucleare, indiferent de cât de disperat ar fi Kremlinul.

Aleksandr Gabuev, directorul Centrului Carnegie pentru Rusia și Eurasia din Berlin, consideră că riscul ca Putin să utilizeze arme nucleare tactice este „extrem de scăzut”. Pe câmpul de luptă modern, eficacitatea unui astfel de atac ar fi limitată, iar costurile politice ar fi mari. „Atâta timp cât Moscova are loc pentru o escaladare convențională, inclusiv pentru intensificarea atacurilor cu rachete, are puține motive să treacă la pragul nuclear”, conchide Gabuev.