Eliminarea controversatului „amendament Fritz” va fi primul proiect susținut de liberali în următoarea sesiune parlamentară, noua abordare fiind deja agreată de președintele PNL, Ilie Bolojan, împreună cu mai mulți parlamentari ai partidului, au declarat surse din partid pentru Libertatea.

Senatul a adoptat miercuri, 26 august, în calitate de for decizional, cu 106 voturi pentru şi 19 contra, Legea ANI modificată pentru a respecta deciziile CCR, însă a păstrat amendamentul PSD, contestat de USR, prin care Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar în Timișoara. Legea merge acum la Nicușor Dan pentru promulgare.

PNL își justifică votul pentru a salva banii din PNRR

Pus în fața criticilor privind votul alături de PSD, liderul liberal Mircea Abrudean s-a justificat susținând că partidul a fost nevoit să facă un compromis pentru salvarea banilor europeni.

„Astăzi, Senatul a votat două legi importante pentru închiderea PNRR: legea privind finalizarea proiectelor și plata contractelor și legea integrității, un jalon necesar pentru fondurile europene. În cazul legii integrității, PNL a susținut adoptarea ei pentru a nu pune în pericol banii europeni, deși nu suntem de acord cu amendamentul care schimbă efectele legii pentru situații aflate deja în desfășurare”, a scris liberalul pe Facebook.

Abrudean a cerut însă corectarea de urgență a legii integrității:

„Considerăm că această prevedere trebuie corectată. În același timp, nu puteam ignora miza financiară. Neîndeplinirea jalonului ar fi însemnat un risc real pentru banii europeni pe care România trebuie să îi primească. PNRR intră în linie dreaptă. Mai avem de adoptat legea salarizării și trebuie să o facem la timp. Cine blochează legea trebuie să-și asume public pierderea celor 770 de milioane de euro”.

USR a acuzat PNL după ce a votat Legea ANI

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a criticat miercuri PNL-ul pentru că a votat în Parlament Legea ANI prin care Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar în Timișoara, acuzând că „PNL şi UDMR au închis ochii folosindu-se de un pretext convenabil lor”.

„E fals cǎ România avea de ales între 770 de milioane de euro și stingerea luminii democratice – la Legea ANI retroactivǎ cu suprapedeapsǎ politicǎ mǎ refer. Legea trebuia respinsǎ și adoptatǎ una nouǎ, curǎțatǎ de tendințe dictatoriale nedemocratice, aşa cum a fost depusǎ de USR. Dar PNL şi UDMR au închis ochii folosindu-se de un pretext convenabil lor. De la ceilalți nu aveam pretenții. Istoria va consemna cine a apăsat butonul”, a transmis Seidler pe Facebook.

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