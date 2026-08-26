Cum ajută noile aplicații contribuabilii să evite erorile fiscale

Potrivit unui comunicat al ANAF, noile instrumente permit contribuabililor să compare mai uşor informaţiile din fişierul SAF-T cu cele din decontul de TVA D300.

„Aplicaţia de evaluare a informaţiilor declarate prin D406 în şablon D300 permite completarea unui formular de verificare asemănător decontului de TVA, pe baza datelor din SAF-T. În acest fel, contribuabilii pot vedea mai clar dacă informaţiile raportate prin D406 corespund cu cele declarate prin D300”, explică oficialii ANAF.

Această iniţiativă vizează reducerea erorilor şi a riscului de a primi notificări de neconformitate din partea autorităţilor fiscale, permiţând corectarea informaţiilor înainte de depunerea declaraţiilor oficiale.

„Ne dorim ca aceste aplicaţii să fie un sprijin real pentru contribuabili: uşor de folosit, gratuite şi utile în activitatea de zi cu zi. Verificările se fac pe calculatorul propriu al utilizatorului, iar datele nu sunt transmise către ANAF în această etapă. Prin aceste instrumente, contribuabilii pot identifica şi corecta din timp eventualele erori, înainte ca acestea să genereze dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În acelaşi timp, urmărim să încurajăm conformarea voluntară şi să oferim contribuabililor soluţii practice, care să simplifice interacţiunea cu administraţia fiscală”, a declarat Adrian Nica, preşedintele ANAF.

870.000 de firme pot beneficia de noile instrumente ANAF

Până în prezent, aproximativ 870.000 de firme din România sunt obligate să depună declaraţia SAF-T, iar aproape 67% dintre acestea (circa 580.000 de companii) depun şi decontul de TVA. Noul set de aplicaţii oferă astfel o soluţie practică pentru identificarea şi corectarea neconcordanţelor între cele două documente, înainte de transmiterea lor către autorităţile fiscale.

Aplicaţiile, împreună cu documentaţia necesară, pot fi descărcate de pe portalul ANAF, în secţiunea dedicată SAF-T, la instrumentele 6 şi 7: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/saf_t.htm. În comunicat, ANAF precizează că aplicaţiile au fost dezvoltate pe baza lecţiilor învăţate din etapa pilot, când au fost identificate numeroase erori şi neconcordanţe în datele transmise.

În perioada de testare, contribuabilii sunt încurajaţi să trimită observaţii, propuneri sau sesizări privind eventuale erori, la adresa de e-mail: saft@anaf.ro.

„ANAF îşi doreşte să îmbunătăţească aceste instrumente împreună cu utilizatorii, astfel încât aplicaţiile să fie cât mai clare, utile şi funcţionale”, au declarat oficialii instituţiei.