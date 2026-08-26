O insulă păzită, unde luxul nu garantează accesul la club

Indian Creek, care se întinde pe 121,5 hectare, numără doar 41 de conace luxoase, fiecare cu docuri private, și are un singur pod care face legătura cu continentul, păzit de un punct de control al poliției. Insula este o fortăreață modernă, beneficiind de supraveghere de ultimă generație, inclusiv camere termice și radar. Accesul este strict restricționat, iar vizitatorii nu au voie să circule pe jos prin zonă.

În ciuda măsurilor de securitate, insula a atras miliardari și celebrități. Printre proprietarii de vile se numără Tom Brady, fostul star NFL, dar și Mark Zuckerberg sau cuplul Ivanka Trump și Jared Kushner. Totuși, nici măcar aceștia din urmă nu au reușit să devină membri ai clubului de golf.

Investițiile masive ale lui Bezos

În 2023, Jeff Bezos a început să investească masiv în acest paradis, achiziționând o proprietate de 68 de milioane de dolari, urmată de alte două, pentru care a plătit 79 și, respectiv, 87 de milioane de dolari. Cu toate acestea, investițiile totale de 234 de milioane de dolari nu i-au garantat accesul în clubul exclusivist. Conform surselor citate de Page Six, „nimeni nu-i va ușura lucrurile doar pentru că este Jeff Bezos. Trebuie să mergi la evenimente sociale. Nu te poți muta acolo și să crezi că vei intra”.

Criterii stricte pentru acceptare

Indian Creek Country Club, care se laudă cu unul dintre cele mai selecte terenuri de golf din lume, are reguli stricte privind admiterea noilor membri. Potrivit Wall Street Journal, taxa de membru este de 1 milion de dolari, cu o cotizație anuală de 44.000 de dolari. Procesul de selecție include sponsorizarea de către doi membri actuali, cel puțin cinci scrisori de recomandare și aprobarea unui comitet de șase persoane, urmată de un vot final al consiliului de administrație format din 15 membri.

„Oamenii trebuie să-i cunoască”, au declarat pentru El Mundo surse apropiate clubului. În februarie 2025, Bezos și soția sa, Lauren Sánchez, au participat la petrecerea anuală a clubului, încercând să câștige aprecierea membrilor. Deși cei doi au fost bine primiți, încă așteaptă confirmarea oficială a apartenenței la club.

Războiul „vechi” versus „nou”

Accesul limitat la club a stârnit tensiuni între membrii vechi și noii îmbogățiți. Aceasta nu este o problemă recentă, însă exodul miliardarilor către Florida, atrași de lipsa unui impozit pe venit la nivel de stat, a amplificat competiția. Potrivit revistei Fortune, această politică fiscală a transformat statul într-un magnet pentru cei mai bogați oameni ai lumii, care sunt dispuși să plătească sume record pentru proprietăți de lux.

Insula miliardarilor are o istorie veche de aproape cinci decenii

Interesul pentru Indian Creek nu este însă ceva nou. Julio Iglesias, celebrul cântăreț spaniol, a început să investească în insulă încă din 1978. În 2017, acesta a scos la vânzare mai multe terenuri pentru suma totală de 150 de milioane de dolari, printre cumpărători numărându-se și familia Kushner. Aceștia au achiziționat parcela cu numărul 4, pentru care au plătit 32 de milioane de dolari.

Deși averea poate deschide multe uși, exclusivitatea locurilor precum Indian Creek arată că relațiile și influența personală rămân factori esențiali în lumea miliardarilor. Așa cum subliniază El Mundo, banii nu pot cumpăra întotdeauna prestigiul social.

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