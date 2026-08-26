Alegerea locației a fost făcută strategic. Vedeta a mărturisit că și-a dorit un spațiu în care copiii să se poată juca în siguranță de dimineața până seara, iar programul pe care l-a stabilit încă din primele zile dă deja roade.

Cabral: „Încerc să țin pasul”

Cabral a descris cu umorul său caracteristic modul în care decurg zilele de concediu alături de cei pe care îi numește cu afecțiune „pinguinii mici”, explicând cum arată rutina lor între piscine și mese.

„Primele două zile de vacanță cu pinguinii mici. Am ales resortul ăsta special pentru ei: multe activități, piscine mari și, piesa de rezistență, un aquapark în care să-și consume energia până rămân doar pe avarii. Planul funcționează impecabil: ei se joacă până la saturație, eu încerc să țin pasul, mâncare sănătoasă găsim dacă o căutăm puțin, iar seara se doarme dumnezeiește”, a povestit vedeta Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Atmosfera din cadrul resortului este una relaxată, accentul fiind pus pe activități și pe timpul de calitate petrecut împreună. Pe lângă distracție, micul grup și-a stabilit și un scop clar pentru perioada petrecută la soare.

Prezentatorul a recunoscut că ritmul este unul intens, dar face față cu succes provocărilor din parcul acvatic, spre bucuria celor mici.

„Multă apă, mult râs, multă gălăgie și zero probleme existențiale. Și, desigur, avem și un obiectiv comun, foarte serios: să ne întoarcem toți trei cu minimum două nuanțe mai închiși. Deocamdată, pinguinii sunt fericiți. Pinguinul mare… surprinzător, rezistă”, a completat Cabral.

Andreea Ibacka și Cabral au divorțat

Andreea Ibacka a vorbit despre modul în care ea și Cabral Ibacka gestionează relația cu cei doi copii după divorț. Actrița a transmis că, dincolo de despărțire, prioritatea lor rămâne echilibrul și liniștea familiei.

Vedeta a transmis că relația dintre ei va continua în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, chiar dacă nu vor mai forma un cuplu..

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămâne copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, liniștea lor și echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea”, a declarat Andreea Ibacka.

