Kremlinul și-a pus toate speranțele în proiectul MC-21, un avion de pasageri menit să înlocuiască modelele Airbus și Boeing pentru a asigura independența aviației rusești. Însă blocajul economic generat de războiul din Ucraina arată că planurile Moscovei au fost mult prea optimiste, iar producția de masă este blocată de probleme tehnice greu de remediat, potrivit Focus Online.

Avionul MC-21 este cu 6 tone mai greu din cauza componentelor locale

Dezvoltat de United Aircraft Corporation și asamblat la o fabrică din Irkuțk, unde se produc și avioanele de luptă Su-30, modelul MC-21 trebuia să fie mândria industriei ruse. Totuși, înlocuirea forțată a pieselor occidentale cu alternative autohtone a avut un efect grav, aeronava devenind cu circa șase tone mai grea decât în proiectul inițial.

Această greutate suplimentară a redus drastic performanțele aparatului de zbor, făcând imposibil un zbor direct de la Moscova la Vladivostok fără escală. Deși Kremlinul a cerut de urgență îmbunătățirea tehnologiei, specialiștii avertizează că remedierea acestor defecte în plin război este extrem de dificilă, iar fabrica din Irkuțk are limite severe de capacitate.

Un bărbat admiră un nou avion de pasageri de rază medie Irkut MC-21-310, echipat cu componente și sisteme de producție internă, expus la Uzina de Aviație din Irkutsk, deținută de Corporația United Aircraft, parte a Rostec
Avionul MC-21 este cu 6 tone mai greu din cauza componentelor locale, Foto: Profimedia

De ce promisiunile făcute lui Putin sunt imposibile pentru industria de aviație

Deși oficialii de la Moscova i-au promis lui Vladimir Putin că operatorii aerieni vor primi rapid sute de aeronave noi, livrările sunt în realitate extrem de reduse. Experții se declară sceptici în privința promisiunilor de independență tehnologică totală pe care le face propaganda rusă.

Aviația este o industrie de înaltă precizie care necesită o continuitate absolută. Specialiștii subliniază că un stat nu poate pur și simplu să iasă din producția de avioane timp de câțiva ani și apoi să revină brusc pentru a construi zeci sau sute de aparate anual. În condițiile actuale de izolare, o producție de masă stabilă rămâne o misiune fizic imposibilă pentru Moscova.

Cercul vicios al aviației din Rusia prin canibalizare și piese de contrabandă

Pentru a menține zborurile după declanșarea invaziei, Rusia a apelat la naționalizarea avioanelor închiriate de la companii occidentale. Ulterior, Kremlinul a demarat un program costisitor de răscumpărare pentru ca aceste avioane să poată zbura în străinătate fără riscul de a fi sechestrate pe aeroporturile internaționale.

Cu toate acestea, flota rusească îmbătrânește rapid. Fără piese originale și asistență tehnică din Occident, companiile aeriene recurg la rețele obscure de aprovizionare prin țări terțe pentru a ocoli sancțiunile sau dezmembrează avioane funcționale pentru piese. Acest fenomen de canibalizare reduce constant numărul de aeronave active și mărește riscurile, în timp ce visul suveranității aviatice a Rusiei rămâne blocat la sol.

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