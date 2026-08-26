România, a doua cea mai mare alocare din UE prin programul SAFE

Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), cu un buget european total de 150 de miliarde de euro, sprijină statele membre în realizarea investițiilor esențiale în apărare și infrastructură strategică. România beneficiază de a doua cea mai mare alocare din UE în cadrul acestui program, după finalizarea tuturor etapelor procedurale necesare.

Din suma totală de 16,68 miliarde de euro, aproximativ 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către infrastructura rutieră de interes național, în timp ce restul va finanța proiecte pentru înzestrarea și modernizarea infrastructurii de apărare și securitate. Conform planului prezentat Comisiei Europene, fiecare tranșă va avea o maturitate de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani.

Cum vor fi folosiți banii din prima tranșă SAFE

„Prefinanțarea va fi utilizată pentru a începe construcția capacităților care vor produce în România sau pentru a asigura comenzile pentru furnizorii români”, au declarat oficialii implicați în implementarea proiectului.

Programul SAFE subliniază angajamentul Uniunii Europene de a sprijini investițiile strategice ale statelor membre, în contextul priorităților de securitate și de apărare ale regiunii. România își continuă astfel parcursul către consolidarea capacităților sale interne și a infrastructurii de transport strategice.

Prima cerere de plată poate fi transmisă în luna octombrie

România a oficializat acordul cu Comisia Europeană pe 12 mai 2026, documentele originale ajungând la Bruxelles chiar a doua zi. Înțelegerea stabilește regulile împrumutului, disponibil până la sfârșitul anului 2030, prima cerere de plată putând fi transmisă în luna octombrie a acestui an.

Cine va gestiona banii

Din punct de vedere operațional, banii vor fi gestionați de Ministerul Finanțelor prin facilitatea SAFE, în timp ce coordonarea generală va fi asigurată de Cancelaria Prim-Ministrului. Fondurile sunt destinate unor investiții și achiziții strategice, proiectele urmând să fie implementate direct de către instituțiile beneficiare: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, serviciile speciale (SRI, STS, SIE, SPP), Ministerul Transporturilor și Administrația Națională a Penitenciarelor.







