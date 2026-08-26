Semnalul de alarmă al FABC: 3 medicamente lipsesc și alte 8 medicamente înregistrează discontinuități repetate

Tensiunile au escaladat după ce președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a declarat că România nu se confruntă cu o criză a citostaticelor și că există medicamente în stoc. Declarațiile sale au stârnit revoltă în rândul bolnavilor de cancer. O pacientă a mărturisit că de șapte luni nu găsește în țară unul dintre medicamentele esențiale tratamentului său și a fost nevoită să îl comande din străinătate.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a adresat o scrisoare deschisă dură către Prim-Ministrul României și Președintele CNAS, semnată de Cezar Irimia, prin care desființează declarațiile oficiale despre disponibilitatea tratamentelor.

11 medicamente cu probleme în 24 de ore: În numai o zi de la colectarea datelor din teren, FABC a identificat 3 medicamente oncologice care lipsesc cu desăvârșire și alte 8 care înregistrează discontinuități repetate și de lungă durată.

În numai o zi de la colectarea datelor din teren, FABC a identificat 3 medicamente oncologice care lipsesc cu desăvârșire și alte 8 care înregistrează discontinuități repetate și de lungă durată. Timpul înseamnă viață: Reprezentanții pacienților atrag atenția că o amânare de câteva săptămâni a tratamentului nu este o simplă problemă logistică, ci înseamnă boală care progresează și șanse pierdute de supraviețuire.

Reprezentanții pacienților atrag atenția că o amânare de câteva săptămâni a tratamentului nu este o simplă problemă logistică, ci înseamnă boală care progresează și șanse pierdute de supraviețuire. Blocaje birocratice: FABC acuză că există terapii noi care au fost aprobate legal și incluse pe listele de compensare, dar la care pacienții nu au acces efectiv din cauza termenelor și procedurilor administrative lent derulate.

FABC acuză că există terapii noi care au fost aprobate legal și incluse pe listele de compensare, dar la care pacienții nu au acces efectiv din cauza termenelor și procedurilor administrative lent derulate. Cereri clare către Guvern: Pacienții solicită verificarea de urgență a stocurilor naționale, publicarea transparentă a deficitelor, deblocarea imediată a terapiilor aprobate și crearea unui canal permanent de dialog cu asociațiile din teren.

„Cancerul nu așteaptă. Nu vă puneți, prin inacțiune, semnătura pe certificatele noastre de deces”, se arată în apelul disperat al FABC.

Cezar Irimia, președintele FABC și pacient oncologic a mărturisit că ,,Nu ne-am dorit această boală și nu vă dorim să trăiți vreodată calvarul pe care îl trăiesc pacienții oncologici și familiile lor. Trăim într-o țară în care povara mortalității evitabile prin cancer rămâne dramatică, iar indicatorii de mortalitate oncologică ne plasează într-o situație îngrijorătoare în raport cu multe state europene.

De ani de zile, pacienții oncologici trăiesc cu incertitudinea accesului la investigații, tratamente și medicamente. Pentru un pacient cu cancer, o discontinuitate de câteva săptămâni nu înseamnă o simplă problemă de aprovizionare. Înseamnă tratament amânat, boală care poate progresa, șanse terapeutice pierdute și, uneori, vieți pierdute”.

Reacția Ministerului Sănătății: Audit de urgență și schimbarea regulilor

În replică la haosul din sistem, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus verificări de urgență și a criticat lipsa de viziune a sistemului actual de monitorizare, care intervine doar după ce crizele au izbucnit deja.

Audit la ANMDMR și spitale: Controlul vizează structurile Ministerului Sănătății, spitalelor, dar mai ales Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). De asemenea, este vizat modul în care este derulat Programul Național de Oncologie.

Controlul vizează structurile Ministerului Sănătății, spitalelor, dar mai ales Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). De asemenea, este vizat modul în care este derulat Programul Național de Oncologie. Sistem digital de alertă timpurie: Ministerul a cerut ANMDMR un raport complet privind piața medicamentelor și propuneri pentru o platformă informatică ce trebuie să semnaleze în timp real când stocul unui medicament ajunge la un nivel critic.

Ministerul a cerut ANMDMR un raport complet privind piața medicamentelor și propuneri pentru o platformă informatică ce trebuie să semnaleze în timp real când stocul unui medicament ajunge la un nivel critic. Modificarea pragului pentru ANS: Se lucrează la revizuirea procedurii privind eliberarea Autorizației de Nevoi Speciale (ANS). În prezent, procedura se poate declanșa doar când stocul scade sub 10%, iar Ministerul analizează creșterea acestui prag minim pentru a putea interveni preventiv, mult mai devreme.

„Este inadmisibil ca România să nu aibă încă un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului și să știm, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic. Nu putem să așteptăm ca un medicament să lipsească de pe piață și abia apoi să căutăm soluții. Trebuie să vedem din timp unde apar problemele și să intervenim înainte ca pacientul să fie afectat. Auditul vizează atât structurile din cadrul Ministerului Sănătății, spitale, cât și Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România. Eu cred că este necesar, de asemenea, un audit asupra modului în care este derulat Programul Național de Oncologie”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul Sănătății a subliniat că măsurile dispuse urmăresc schimbarea modului în care este monitorizată disponibilitatea medicamentelor în România, printr-un mecanism mai rapid, mai transparent și bazat pe date.

„Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă. Vreau să știm din timp ce se întâmplă cu stocurile, să avem alerte și să putem interveni rapid. Asta înseamnă un sistem care funcționează pentru pacient.”, a declarat Cseke Attila.

Șeful CNAS spune că „nu este o criză a citostaticelor”. Pacientă cu cancer: „De șapte luni nu găsesc unul dintre medicamente”





